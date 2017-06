Busca reunir a todos los “rebeldes” otra vez

Aunque ahora debuta en el género urbano y será estrella de la Marcha del Orgullo LGBTTTI en la capital, Maite Perroni no se cierra a la posibilidad de un reencuentro con RBD, pero sólo si se trata del equipo completo.



"Si se diera el hecho de estar los seis nuevamente en un escenario no me perdería la oportunidad de disfrutarlo con ellos. Si no fuéramos realmente los seis y no se lograra que todas las piezas y los elementos estuviéramos, pues continuaría mejor con los proyectos que estoy trabajando de mi parte. Creo que sería algo increíble vivir por un momento determinado eso que se vivió hace muchos años", dijo la actriz y cantante.



Al cuestionarle sobre el papel del productor Pedro Torres y de quién eran realmente los derechos del grupo, afirmó: "Nadie. Pedro es el eje, el productor y la pieza clave que unió a todos para lograrlo. Al día de hoy se podría lograr (unirlos) si quisiéramos".



Perroni se dice emocionada de llevar su música a todo tipo de público. En conferencia de prensa, la cantante habló de su nuevo sencillo titulado "Loca" así como sobre su participación el próximo 24 de junio dentro de la edición 49 de la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTTI) en la Ciudad de México.



"Eso me da mucha emoción, creo que es un movimiento muy importante y el ser tomada en cuenta es algo que a mí en lo personal me ilusiona porque podré cantar con todo el respeto, la admiración y el cariño y hacerme presente en una manifestación importante y necesaria en la sociedad, aún hay mucho camino por lograr con este tema", declaró la Perroni.



"Creo que es súper importante que como sociedad nos abramos a la diversidad, a la igualdad, a la necesidad de este derecho, de este respeto consiente de lo que implica el ser congruente con quién eres y ser libremente activo de tu vida", dijo sobre su participación en la marcha, en donde además de cantar temas de su autoría, también cantará algunos de su etapa en RBD.



De su tema "Loca", mismo que ya ha conseguido millones de reproducciones en plataformas digitales, afirmó sentirse orgullosa.



"Estoy muy contenta. La verdad es un tema que estuvimos trabajando desde principios de año y cuando se dio la oportunidad de colaborar con Cali & el Dandee me dio mucho entusiasmo caminar de la mano de gente experta en el urbano, porque obviamente no es un género fácil".



Aunque afirmó que no busca que se le considere como la reina del urbano en México, Maité dijo que muchos podrían aprender así el porqué del éxito de este género en el mundo, que ha unido a mucha gente.



"Si se diera sería simpático porque al final el género urbano está siendo dominado por los colombianos ¡y con mucho orgullo porque lo hacen muy bien! Por eso dejarme guíar por ellos ha sido interesantísimo. Si como mexicanos podemos seguir dando pasos y generar este movimiento también en nuestro país estaría muy bien. Si eso está funcionando es por algo y hay que valorarlo, se apoyan entre todos y eso me parece que debemos de reconocerles porque hacen equipo y todos crecen y van para arriba. Nos falta aprender mucho de ellos", finalizó la actriz de 34 años.