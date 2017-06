Foo Fighters estrena nuevo material

Foo Fighters anunció que su nuevo disco, Concrete and Gold, será lanzado el 15 de septiembre.



El álbum, producido por Greg Kurstin, consta de 11 temas, entre ellos "The Sky is a Neighborhood" y "La Dee Da", los cuales ya han sido interpretados en vivo por la banda.



Además, de acuerdo con Pitchfork, Concrete and Gold incluirá la canción "Run", cuyo video, estrenado a principios de mes, fue dirigido por Dave Grohl.



Éste será el primer lanzamiento del grupo desde su EP Saint Cecilia, que fue estrenado en noviembre de 2015. El año anterior salió a la venta su álbum de estudio Sonic Highways.



Foo Fighters tiene previsto presentarse este año como cabeza de cartel en el festival de Glastonbury, en Inglaterra.