La hermana de Bobby Larios cae en coma

El actor reveló que esperarán a los resultados de las tomografías correspondientes para saber si la desconectan del respirador artificial el cual la tiene postrada en una cama o si la mantienen así.







"Ahorita está en coma, se le hizo una operación ya porque sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza, lo que le ocasionó que se le formara un coágulo de sangre, nos dieron de 72 a 96 horas para tomar la decisión, esto para ver cómo reacciona porque está respirando artificialmente y ayer (domingo). Uno de mis hermanos nos dijo que hoy (ayer lunes) le harán una tomografía para saber cómo está el cerebro.







"Parece ser que el coágulo que tenía en la cabeza ya se le había quitado, entonces hay que esperar a que se le desinflame el cerebro, la van a empezar a desconectar poco a poco para que pueda volver a respirar en caso que no se pudiera, es muy cruel para nosotros tomar una decisión tan fuerte porque tampoco queremos que nuestra hermana viva mal", afirmó el ex de Niurka Marcos en entrevista.







Vía telefónica desde Estados Unidos, donde vive el actor, compartió que el 13 de junio una mujer lo contactó desde Facebook para informarle de la situación de salud que atravesaba su hermana.







"Me llegó un mensaje de messenger que decía que era urgente me comunicara con Astrid, que es una trabajadora social del Hospital General de Baja California porque había ingresado una mujer que aparentemente era hermana mía.







"En ese momento me viene todo a la cabeza, me volví loco ya más o menos me platicó que una vecina había traído a mi hermana en calidad de desconocida, golpeada, no me dio parámetros de lo que había sucedido", sostuvo Larios, quien no ve a María del Carmen desde hace 15 años.







La familia de la lesionada ya interpuso una demanda contra quien resulte responsable.