Película de Han Solo se queda sin directores

A menos de un año del estreno del spin-off de Star Wars, que será sobre Han Solo, el filme se ha quedado sin directores.

Mediante un comunicado subido a la página de Star Wars, informaron que Phil Lord y Christopher Miller se han hecho a un lado del proyecto, dejando vacante el espacio de director.

En el comunicado, agregaron que la causa se debe a 'diferencias creativas'.

“Desafortunadamente nuestra visión y proceso no estaba alineado con nuestros compañeros en este proyecto. No somos fans de la frase 'diferencias creativas', pero esta vez, el cliché es verdadero. Estamos realmente orgullosos del increíble grupo de trabajo y elenco que está en el filme”, declararon los ahora ex directores Phil Lord y Christopher Miller.

Sobre esto, la presidenta de LucasFilm, Kathleen Kennedy, señaló que pese a contar con cineastas talentosos y un 'increíble' elenco, hubo diferencias y pronto será anunciado un nuevo director.

Hasta el momento, el estreno de la película sigue para mayo de 2018.