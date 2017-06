Timbiriche se prepara para reconquistar los escenarios

Este martes se dará una conferencia de prensa en donde la agrupación Timbiriche dará pormenores de su reencuentro. En esta ocasión, se espera que la banda esté conformada por Erik Rubín, Benny Ibarra, Sasha, Alix Bauer y Diego Schoening. Si bien se espera la participación de Paulina Rubio y Thalía, esto ha quedado sólo en rumores, aunque no descartan que se unan en algún momento para recordar esa época.



Esto debido a que la "chica dorada" se encuentra de gira por Estados Unidos promocionando su trabajo como solista, mientras que la intérprete de "Amor a la Mexicana" continúa trabajando en nuevos proyectos dentro de la música. Es ella la que más cercana se ha mostrado a este reencuentro, esto al participar de la mano de Sasha, Benny y Erik para el tema titulado "Junto a ti", que fue lanzado a principios de este mes. Además de esta colaboración, la cantante también ha participado en la nueva producción discográfica de Los Babys con el tema Triángulo.



Con más de 35 años en la escena musical, el grupo se unirá nuevamente para complacer a sus fans y tratar de permear en una nueva generación. Luego de sus dos anteriores reencuentros, el primero en el año de 1998 en donde rompieron en su momento un récord de presentaciones en el Coloso de Reforma y otro que sucedió en el 2007, que finalizaron con gran aceptación en el Foro Sol. Se espera que con esta nueva reunión el grupo realice un disco y una gira.



Aun cuando el regreso es una realidad, no se sabe si Erik Rubín continuará siendo parte del 90 Pop Tour, quienes se presentarán el próximo 19 de agosto en la Arena Ciudad de México. De igual manera, al hablar con Benny Ibarra para saber más detalles sobre lo que se podrá ver en estas presentaciones y quiénes formarán parte de ellas, explicó que no podía revelar nada hasta este martes.



De esta forma, Timbiriche se une a la fiebre de los cantantes y grupos que consiguen estar nuevamente en boca de todos gracias a la nostalgia y temas que marcaron a toda una generación.