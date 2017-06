Impacta autobús contra automóvil particular

Un choque entre un autobús urbano y un automóvil particular, dejó como saldo daños materiales, en la glorieta conocida como de El Laurel, en Marfil.

El suceso fue alrededor de las 18:00 de ayer; la afectada no fue trasladada, paramédicos de Cruz Roja la atendieron in situ; no presentó lesiones graqcias a las bolsas de seguridad.

Al parecer, el autobús de la ruta Centro-Santa Teresa iba a Marfil pero, en las inmediaciones de la glorieta, impactó al Volkswagen Vento, placas GWA-53-10, conducido por Reina, de 56 años.

