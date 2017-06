Presentarán función estelar de Lucha Libre

La empresa de Lucha Libre Generación XXI se ha distinguido en apoyar a nobles causas y el próximo domingo 25 de junio, realizará un evento a beneficio del DIF Irapuato.

Es por ello, que por primera ocasión Generación XXI abre sus puertas a TAO de Querétaro y a PWZ de Salamanca y en la lucha estelar se enfrentaran en una Guerra de Empresas.

La función dará inicio a las 4:30 de la tarde, en las instalaciones de Vasco de Quiroga, los boletos ya están a la venta.

En la Lucha Estelar por el Campeonato de Parejas, representando a Luchas TAO; Vengador y Kastigador vs los representantes de PWZ; Séptimo Dragón y Douki, contra Murciélago Plateado Jr. y Dr. Polux Jr. representantes de Generación XXI.

En el cuadrangular por el Campeonato de Generación XXI, el actual campeón Angeluz se enfrentará a Speed Demon, Gremlin y Energy.

En la tercera lucha de tríos, se enfrentará Dr. Polux , Chacal y Black Marvel vs X_Danzz ,Ursus y Atómico.

En la segunda lucha se presentarán Inquisidor , Lucifer vs Perro Callejero y Perro Callejero Jr.

Habrá una lucha más, el costo del boleto de acceso para adultos tiene un costo de 50 pesos, niños 20 pesos, se espera que sea una función de alarido en beneficio al DIF Irapuato, institución que se enfoca a desarrollar programas para el bienestar de las familias mexicanas.