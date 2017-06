Cuidan de osito rescatado en Salamanca

El oso negro de alrededor de cinco meses de edad, encontrado en las calles de Salamanca, se tiene mejor salud y permanecerá en el Zoológico de Irapuato hasta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), determine su destino.

El ejemplar fue hallado el 11 de junio, atorado en una reja de una casa de la calle Estancias de Barahona de ese municipio, y luego el osezno fue trasladado a Irapuato.

Mario Ceja, director del parque que resguarda al oso, habló de las condiciones que les ha impuesto la Profepa.

“Aquí estará hasta que no salga el dueño o que nos den nuevas instrucciones de parte de la Profepa (...) no nos dan ningún apoyo, los gastos corren por parte del parque (...) no nos permiten estarle tomando fotografías ni nada, está en un área especial el animal”, dijo.

Ceja señaló que con los cuidados del personal médico el cachorro ha mejorado de salud, pues a su llegada estaba mal nutrido y deshidratado.

“Empezaron con el tratamiento para que subiera de peso y estuviera bien, con sus vitaminas que él necesita y sus proteínas”, refirió.

La instancia federal determinará el destino del osezno y, en caso de que se se mantenga en el Zoológico de Irapuato, tendrían que evaluar la situación económica, pues es una boca más que alimentar.

“De esos ejemplares tenemos la pareja y estamos en el programa de reproducción, sería un poco difícil para nosotros, pero sería cuestión de platicarlo, valoraríamos si nos quedamos con el animal o no”, refirió Ceja y agregó que actualmente cuentan con 650 animales de 118 especies en el parque.