Llama diputado a legislar por la seguridad

El diputado federal del PAN, Erandi Bermúdez llamó a legislar políticas para mejorar la seguridad en la entidad, sanciones mayores a quienes porten armas de uso exclusivo del Ejército e incluso tomar el cuenta la legítima defensa.



Destacó que la gente ya no confía en las corporaciones de seguridad porque los sistemas penales no cumplen su objetivo y dejan salir a los delincuentes, por lo que urge legislar mejores leyes.



Lamentó que en México no exista profesionalización de los elementos de policías y enfatizó que es competencia de los 3 niveles de gobierno abordar de forma seria el tema.