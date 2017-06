Mejora la salud de osezno en el ZooIra

El ejemplar de alrededor de 5 meses fue encontrado el 12 de junio atorado en la reja del domicilio del municipio vecino, el cual fue trasladado poco después a Irapuato.



Mario Ceja, director del parque comentó que el ejemplar continúa en resguardo y separado de otros animales a petición de la Profepa, que también les prohibió sacar fotografías del animal.



“Aquí estará hasta que no salga el dueño o que nos den nuevas instrucciones de parte de la Profepa (...) no nos dan ningún apoyo, los gastos corren por parte del parque (...) no nos permiten estarle tomando fotografías ni nada, está en un área especial el animal”, dijo.



Señaló que con los cuidados del personal médico el cachorro ha mejorado de salud, pues a su llegada se le hizo una evaluación donde encontraron que el alimento que se le daba no era el correcto y estaba deshidratado.



El director del Zoológico señaló que es común que la Profepa les pida apoyo para resguardar animales, pues en los últimos años les han dado felinos, aves y pequeños mamíferos que se encuentran en las calles o decomisan.



Dijo que la instancia federal determinará el destino del cachorro de oso negro, y que en caso de que se les pidiera que lo mantuvieran en el Zoológico de la ciudad de Irapuato tendrían que evaluar la situación, pues aunque tienen el espacio es una boca más que alimentar.