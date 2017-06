Niegan autoridades pérdidas de cultivos

La temporada de lluvias debió empezar el 15 de mayo, por lo que agricultores comenzaron a sembrar maíz y sorgo en el campo de Irapuato, esperando las precipitaciones que no se han hecho presentes, causando pérdidas de más de 2 mil hectáreas sembradas.



Los agricultores reportaron con am la pérdida de cultivos de entre 700 y mil agricultores irapuatenses, al norte de la ciudad, así como el riesgo del ganado en las comunidades rurales del noreste, por la falta de pastura y esquilmo para poder alimentarlos.



Sin embargo, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, negó que se tuviera registro de pérdidas de cultivos, señalando que para la temporada de siembra se redujeron las hectáreas de sorgo.



El funcionario estatal insistió en que no se tiene reporte de pérdidas, porque no ha iniciado la cosecha, aunque los temporaleros de cultivos tradicionales aseguran que sembraron desde el 15 de mayo.



Bañuelos Rosales indicó que se tienen aseguradas, en coordinación con el Gobierno federal, 400 mil hectáreas de 450 que están sembradas en la entidad, de maíz y sorgo, contando con un fondo para pólizas de seguros catastróficos de 150 millones de pesos.



Guadalupe Zamora, integrante de Desarrollo del Medio Rural de Irapuato, A.C., señaló que las afectaciones son reales y que seguirán sembrando porque es la forma en que pueden sostener a sus familias.



“Se lo estamos pasando para la estadística, pero no hay ni a quién reportarle, el Municipio y el Estado se han retrasado con la entrega de estímulo a productores temporales, por su incapacidad, en la tercera semana de mayo entregaron en otros municipios y aquí nada, vamos a seguir sembrando, no queremos sus migajas”, comentó.