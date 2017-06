Pierden difuntos 'perpetuidad'

Los panteones de Irapuato rebosan, por lo que autoridades han tomado cartas en el asunto.

El nuevo Reglamento de Panteones ya no permite espacios a perpetuidad en camposantos municipales, aunque se respetarán los lugares ya adquiridos en esta modalidad, señaló la regidora y presidenta de Comisión de Reglamentos, Susana Bermúdez Cano.

La decisión se debe a que actualmente la ocupación en panteones llega hasta el 90%, y de ese total cerca del 30% es de urnas a perpetuidad, por lo que fue necesaria la medida.

“Hay que reconocerle el derecho a la gente que tiene de perpetuidad y no tiene un comprobante para volver a reafirmar ese derecho y hacer uso de ese espacio, el tema es que ya no se puede adquirir un espacio de perpetuidad, no es lo mismo estar refrendando”, dijo.

Bermúdez Cano refirió que harán un escaneo digital de los libros de registro, pues algunos datan de 1972, o antes; de ahí saldrán los nombres de los propietarios de esos espacios, quienes deberán cumplir una serie de requisitos para que les sea reconocido el derecho.

“Es para poder liberar espacio y que siga siendo útil (...) hay el tema de la cremación, los que no se pueda reconocer el derecho en el tema se va a liberar el espacio y se harán las cremaciones respectivas”, enfatizó.

Sigue en proyecto crematorio

Asimismo, la regidora comentó que aún existe un proyecto para construir un crematorio en el panteón municipal, sin embargo, no se ha contemplado el recurso para ejecutar la obra.