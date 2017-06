Pondrán ‘mano dura’ a las constructoras

Una persona designada para medir los tiempos en que las constructoras deben cumplir con sus contratos de obra es una de las estrategias que Jonathan Muñoz Ángulo, encargado de despacho de Obras Públicas, implementó desde hace una semana para disminuir los retrasos.



Luego de la renuncia presentada por el ex director de Obras Públicas, Arturo Rocha Lona, el pasado 10 de junio, Muñoz Ángulo tomó las riendas de la dependencia, siendo la propuesta del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez para quedarse a cargo.



Muñoz Ángulo señaló que esta fue una de sus primeras decisiones como encargado de despacho, ante los retrasos evidentes en algunas obras, por lo que la persona designada para medir los tiempos y revisar los contratos llevará el control con una especie de “semáforo” tanto para la dependencia como para los contratistas.



“Queremos agilizar al contratista los pagos, la revisión de estimaciones para evitar que la mayoría de las obras traigan retrasos, uno como Obra Pública puede culpar al contratista pero también tenemos que ponernos las pilas, para hacer un sistema administrativo que agilice los trámites, una obra con buen flujo de recurso no para”, agregó.





Sancionará a constructoras incumplidas

El funcionario municipal indicó que en este momento se encuentra en revisión de los contratos que dejó pendientes el ex director del área, para estipular los tiempos y sobre todo, dar sanciones a las contratistas que por incumplimiento, lo merezcan.



“Llevar un control adecuado te permite visualizar cuándo debes tener mano dura con el contratista, al no haber ese control pasa lo que ha pasado, que no puedes saber cuánto tiempo tiene la constructora para la obra, cuánto le falta”, indicó el funcionario municipal al respecto.



Muñoz Ángulo señaló que esta es una de las áreas de oportunidad que ve para mejorar el rendimiento de la dirección, sobre todo porque esta vigilancia y falta de sanción a los contratistas se encuentra desatendida.



“No vamos a ser enemigo de los contratistas, pero si estás a un mes o 45 días del término del contrato puedes visualizar la problemática (...) sí habrá mano dura, soy muy estricto en los controles pero vamos a abonarle mucho al control, vamos a dialogar mucho con los contratistas”, finalizó el funcionario municipal.



Cabe mencionar que los retrasos en las entregas de proyectos de obras públicas es uno de los mayores problemas con los que ha tenido que lidiar el municipio desde hace varias administraciones públicas.