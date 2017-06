Promueve Ferromex seguridad

La seguridad ferroviaria, de los choferes y la ciudadanía en Irapuato es un tema que sigue presente para Ferromex, aunque en Guanajuato se ha visto mejora en dicho ámbito, señaló Jorge Peralta Sánchez, gerente de gestión pública.



Comentó que cuentan con campañas de concientización ciudadana, para dar a conocer los riesgos que representa no respetar los señalamientos del tren, que necesita una distancia de 500 metros a un kilómetro para frenar.



“Nuestro deseo es que el derecho de vía sea una franja que se respete, por cualquier accidente, y que mejor que se haga como en Irapuato, donde ponen grava, plantas endémicas, son acciones donde nos podemos poner de acuerdo los Gobiernos, Ferromex y la SCT, que es la instancia que nos rige para cumplir las normas de seguridad”, dijo.



Pidió a los ciudadanos no querer ganarle el paso al tren, pues la fuerza que tienen es impresionante, y no es factible parar de un momento a otro.



“Continúan las campañas, las hemos promovido en los lugares donde sacan las licencias federales, en la SCT y donde sacan las licencias”, refirió.





Diferencia abismal



Peralta Sánchez indicó que aunque a su área no le corresponde el tema de los robos al tren, se han notado una diferencia en los casos, pues en años anteriores les habían pegado fuertemente y ahora en Guanajuato existe el tránsito seguro.