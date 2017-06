Se descarrila ferrocarril

Aproximadamente 20 plataformas para cargar contenedores del ferrocarril, se descarrilaron al medió día del martes en la zona de maniobras de la empresa Ferromex. No hubo personas lesionadas y los obreros de la empresa realizaron trabajos por varias horas para mover las plataformas a su lugar. Lo anterior se suscito casi al medio día y aunque la empresa intento ocultar los hechos, varias personas y vecinos de colonias aledañas a las vías del tren, llamaban al 911 para reportar lo sucedido y conocer si existía o no un riego latente a sus viviendas e integridad física. Aunque el reporte inicial refería que en el cruce de la vías con la avenida Reforma, los agentes viales lo descartaron, informando a los mandos que el descarrilamiento había sido en la entrada del area de maniobras de los trenes de ferromex. Desde el punto más alto del paso a desnivel de la colonia la Pradera, se podía observar las plataformas fuera de las vías del ferrocarril, unas totalmente descarriladas, otras más solo una parte. Sin embargo al menos 5 plataformas sufrieron daños totales en sus ruedas. Decenas de trabajadores con maquinaria pesada, se trasladaron al lugar de manera inmediata, para realizar las maniobras que quitarían las plataformas del suelo y a su vez separar las gondolas y plataformas que no salieron dañadas, para evitar el trafico vehicular en su paso por la ciudad. En todo momento los accesos al patio de maniobras de Ferromex, se vio custodiada por elementos de Seguridad Privada y del Ejercito Mexicano.