Vigilemos con quién andan nuestros hijos

Ofrezco a mis lectores una nota de policía algo retrasada: el viernes 1 de junio de 2001, el príncipe heredero del trono de Nepal: Su Alteza Real, Dipendra, entró borracho (o fingió que lo estaba) al comedor del Palacio Real, donde cenaban alegremente su padre, el Rey Birendra; su madre, la Reina Aishwarya; sus hermanos, los príncipes Nirajan (hombre) y Shruti (mujer); sus tíos carnales Dhirendra (hombre), Shanti y Sharada (mujeres); su tío político Kumar Khadga Bikram Shah; las princesas Javanti, Shova, Komal, Ketaki Chester y el príncipe Kumar Gorakh Shamsher Jang Bahadur Rana, todos primos, tíos y parientes políticos de Su Majestad, y los roció de balas con bastante generosidad, utilizando un subfusil automático de calibre 9mm, de diseño alemán y marca Heckler & Koch. Era un modelo MP5; en el sistema de numeración de la fábrica el número 5 significa que es automático y el número 4 que utiliza municiones 9x19 Parabellum.

El autor de este drama se quiso suicidar inmediatamente dándose unos balazos por la espalda (joy, joy, la versión oficial me da risa) y lo llevaron de inmediato al hospital. En cuestión de horas, el Consejo de Estado de Nepal dijo que, haya sido como haya sido, el asesino era el nuevo rey del país y así se le proclamó estando en una cama del Hospital Militar Rey Birendra y ya declarado clínicamente muerto. Pero resulta que murió (oficialmente) tres días después y no hubo más remedio que proclamar como nuevo rey al príncipe Gyanendra (de 45 años), hermano menor del difuntito monarca y tío del príncipe tirador.

El multiasesino príncipe Dipendra Bir Bikram Shah Dev, tenía 30 años de edad y de acuerdo con la tradición nepalesa, al cumplir los 18 años se había convertido en un dios. No era cualquier ignorante: como todos los hijos de ricos en el mundo, fue enviado a estudiar al extranjero para pulirse. Se inscribió en el famoso colegio de Eton, en Inglaterra, donde se negó a asistir a actos de culto en la capilla, porque un dios no puede adorar a otro. Así lo publicó el matutino irlandés "The Irish Times". Después de Eton, Dipendra estudió en la Universidad Tribhuvan, para después ingresar a la Real Escuela Militar de Nepal. Se sabe que era muy hábil practicante del kung fu.

La causa real de la matazón en la cena fue porque la reina Aishwarya le dijo a su hijo que éste tendría que casarse con quien ella eligiera. Pero el príncipe Dipendra ya había puesto sus ojos en la joven Devyani Rana, miembro de la familia Rana, con la cual la familia Shah (a la que pertenecía la reina) siempre había tenido animosidad. Ya me imagino los diálogos ásperos: “¡Te casarás con quien yo diga!” (la reina); “Yo ya escogí mujer y ella será mi esposa” (el príncipe); “¿A sí? Ya veremos” (la reina); “¡Pos ya veremos!” (el príncipe). Luego él salió del Palacio Real aquella tarde de viernes y volvió más noche.

Los astrólogos nepalíes habían advertido al rey Birendra, de 55 años y padre de tres hijos, de que moriría si uno de ellos, el príncipe heredero Dipendra, de 30 años de edad, se casaba antes de los 35, según relataba la prensa nepalí. Los acontecimientos han mostrado que los magos no supieron leer el mensaje de las estrellas y el monarca ha muerto precisamente por una discusión sobre el matrimonio del heredero.

Viene a mi memoria toda esta historia de la que, en su momento, se ocupó la prensa mundial, porque recién se presentó en mi casa una muy estimada vecina para solicitarme ayuda para su hijo de 18 años, que metió a su casa a una linda chica, la cual llevaba una niña de dos años. El trío no tenía que cenar y enviaron a la dama para que me solicitara algo qué ingerir. Por supuesto no hubo ninguna objeción materna a la introducción de tales huéspedes en el hogar; el hijo lo había querido así y la mamá estuvo de acuerdo.

No me sorprendió para nada la escena, porque ha habido otras también interesantes: una vez, otra estimada vecina me solicitó admitir a su hijo, también de 18 años, en una de mis recámaras, para que disfrutara ahí tres días de la compañía de una amiguita que venía de fuera a visitarlo. “Su casa está mejor presentable que la mía”, me dijo. No accedí, pero utilicé un lenguaje sumamente amable y lleno de pena oficial.

Y otra dama vecina les dijo a sus hijos: “el que quiera seguir teniendo madre, sígame”, y ella fue y se metió a la casa de un señor, ubicada a un kilómetro y medio. Meses después, el marido abandonado le dijo a un vástago que se regresó de la nueva casa materna: “ven conmigo a donde te presentaré a tu nueva madre y tus nuevos hermanos”. Y se fueron a una casa en otra colonia.

Podría seguir mencionando situaciones semejantes o peores pero no tiene caso. Lo que quiero poner en evidencia es que, del estricto cuidado familiar que había en la familia real de Nepal, acerca de quién se casaba con quién, a la laxitud moral que hay en muchísimas familias pobres de nuestras colonias populares, hay un abismo. Este relajamiento de las normas morales es causa de muchas uniones libres entre adolescentes o jóvenes, las cuales producen nuevos seres humanos y casi siempre son temporales, porque lo que los une es la pasión, no el amor, y cuando con el trato diario se van conociendo, se desilusionan mutuamente y acaban por deshacer la familia que formaron.

Pero muchísima culpa de esto la tienen los padres y madres que, siendo cómplices devienen también en mártires, porque deberán sostener a las nuevas parejas que han aceptado sin ninguna ceremonia civil ni religiosa, sin matrimonio, pues, sino solo la atracción mutua. “Ya se juntaron”, dicen nomás.