Nueva Zelanda quiere cambiar historia ante México

A pesar de todo lo que se ha alabado a la Selección Nacional de México después del juego ante Portugal, el técnico de Nueva Zelanda, Anthony Hudson asegurara que encararán el juego "sin miedo" y con la intención de ganarlo.

Nueva Zelanda perdió en su presentación en la Copa Confederaciones ante Rusia, "por eso necesitamos ganar sí o sí contra México. Son un equipo de elite, pero les vamos a hacer juego. En octubre pasado jugamos un amistosos contra ellos y no nos vimos nada mal, así que no vamos con miedo ni con actitud negativa, vamos a tratar de ganar porque queremos avanzar en el torneo".

En tanto que el volante de origen chileno Marco Rojas, manifestó que aunque el equipo está algo triste por el resultado ante Rusia "ahora podemos cambiar la historia. Seguro que no es el mismo equipo mexicano que enfrentamos en el 2013 para el pase al Mundial, pero tampoco nosotros somos los mismos y eso se los haremos saber en la cancha".

Esta selección de Nueva Zelanda, ha tenido cambios con respecto a la que enfrentó contra México en la repesca del Mundial de Brasil 2014.

De los 23 jugadores convocados para la Copa Confederaciones once estuvieron en esos dos partidos celebrados en la ciudad de México y Wellington.

Entre los cambios más significativos se encuentra el que el entonces técnico Ricki Herbert, dejó el cargo a favor de Anthony Hudson, un estadounidense naturalizado inglés y que hizo carrera en Oceanía.

Chris James, quien le hizo dos goles al Tri de Miguel Herrera en esos juegos, ya no está convocado, pero quien sí es el capitán Chris Wood, delantero que ha hecho larga carrera en el futbol inglés.

Los otros que repiten son: Bill Tuiloma del Olympique de Marsella; Kosta Barbarouses del Melbourne Victory; Michael McGlinchey del Wellington Phoenix; Shane Smeltz, del Pusamania Borneo de indonesia; Marco Rojas del Melbourne Victory; Glen Moss del Newcastle Jets; Tom Doyle del Wellington Phoenix; Storm Roux del Coast Mariners; Andrew Durante del Wellington Phoenix y Tamati Williams que juega en el Waalwijk de Holanda.