Osorio sueña con una goleada ante Nueva Zelanda

Juan Carlos Osorio, técnico nacional mexicano, no considera que pretender golear a Nueva Zelanda, segundo rival en la Copa Confederaciones, sea una falta de respeto.

"No considero un pecado pensar así, peor sería caer en la zona de confort en la displicencia en el conformismo, una de las formas de no caer en eso es refrescar al grupo, y tengamos las herramientas necesarias para contrarrestar el futbol de ellos. Entendemos que un gol más en marcador abre buenas posibilidades, pero el primer objetivo es mantener el arco en cero".

Si México golea a Nueva Zelanda tendrá mayores posibilidades de clasificar a semifinales, dejando la definición del grupo en el último juego en contra de Rusia, el anfitrión.

Héctor Herrera

El considerar a Nueva Zelanda como el rival más débil no sólo del grupo, sino de la Copa Confederaciones, es algo que está prohibido en el seno del equipo mexicano, donde la frase exceso de confianza, no se utiliza.

"Sabemos lo que nos jugamos y por lo que estamos aquí. No hay necesidad de hablar de un supuesto exceso de confianza, porque este grupo es demasiado maduro para relajarse", dijo Héctor Herrera.

El volante mexicano agregó que en "competiciones de alto nivel no hay equipo fácil. Por nombres podrían decir que es sencillo, pero no es así. Es un juego complicado y hay que salir a ganarlo".