Preparan cancelación de transa con recolección de basura

Las empresas GISA y PASA se perfilan como las mejor evaluadas para reemplazar en la recolección de la basura en León a la compañía regiomontana Red Recolector.

El cambio de concesionarios permitiría a los leoneses un ahorro de unos 3 mil millones de pesos en el pago del servicio a 20 años. Así lo estimaron integrantes de la Comisión Técnica Especializada para la Reposición del Fallo, consultados por AM.

El servicio de recolección de basura está divido en tres zonas: A, B y C. La primera actualmente está cargo de GISA y de acuerdo con fuentes consultadas por AM, esa zona quedaría igual y sólo habría cambios en las zonas B y C asignadas a Red Recolector.

Lo que cobrará Red Recolector en los 20 años de vigencia en el contrato actual es hasta 130% más que lo que propuso cobrar Pasa para la zona B y 46% que lo que propuso Gisa para esa misma zona.

Una Comisión Especial conformada por Municipio está volviendo a analizar cuáles son las mejores propuestas para contratar el servicio de recolección de basura y este viernes se revisará un pre dictamen para tomar la decisión.

Federico Zermeño, presidente de la comisión, indicó que la Secretaría del Ayuntamiento deberá tener listo el dictamen final a mediados de la próxima semana para presentarlo en el pleno del Ayuntamiento.

El regidor priista Salvador Ramírez Argote dijo que se ha escuchado que pretenden darle la concesión de recolección en dos zonas a la empresa PASA.

“ Si se confirma sería lamentable, se convertirían en los auténticos reyes de la basura, recolectando y siendo los concesionarios del relleno”, criticó.







El fallo del tribunal







Los cambios se darían por una orden del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) , luego de que en 2014, los recolectores JS Hermanos y Víctor Castillo Zacarías, quienes participaron en la licitación para dar el servicio en León se inconformaron al no haber sido elegidos.

La sentencia del Tribunal señala que el municipio debe confrontar la propuesta que hizo JS Hermanos con la de otros 14 licitantes, debe reponer el fallo el Municipio y fundar y motivar la resolución que emita en base al artículo 134 Constitucional, que establece que los recursos económicos se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

También se establece que las adquisiciones se deben realizar a través de licitaciones públicas a fin de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Para reponer el fallo el Municipio de León conformó desde el pasado 18 de mayo una Comisión Especial que hizo un análisis técnico, jurídico y financiero de las 15 empresas que participaron en la licitación que fue convocada en la administración de la alianza PRI - PVEM en el 2014.

Dos empresas que participaron en la licitación hace tres años, Caabsa Eagle S.A. de C.V. y Tecmed S.A. de C.V. pidieron al Municipio no ser tomadas en cuenta para este nuevo fallo.

Las bases de la licitación establecen que dos empresas deben prestar el servicio para evitar problemas derivados de que una sola compañía tenga el control total.







Las propuestas







El análisis que ha sido presentado en las sesiones públicas de la Comisión Especial revela que las propuestas que ofrecen las mejores condiciones para el municipio son las de GISA (Gestión e Innovación en Servicios Ambientales S.A. de C.V.) y PASA (Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V.), que actualmente tiene la concesión para operar el Relleno Sanitario, con vigencia hasta el 2030.

GISA y Red Recolector fueron las mejor posicionadas en la parte técnica, pues sólo incumplieron con un requisito y la propuesta de PASA es la segunda más económica para las tres zonas y técnicamente incumplió sólo con dos de los ocho requisitos indispensables para aspirar al contrato.

Red Recolector, aunque en el análisis arrojó que cumple con la parte técnica, legal y administrativa, no ofrece las mejores condiciones económicas para la ciudad, que es uno de los requisitos determinantes para el nuevo fallo.

De ocho propuestas presentadas para la zona B resultó ser la cuarta más cara y de 11 para la zona C también fue la cuarta con el costo más alto por tonelada de basura que recoge.

La propuesta de JS Hermanos y Víctor Castillo Zacarías, los ex recolectores que se inconformaron, quedaría desechada debido a que cometieron errores en la fórmula para calcular el aumento anual por tonelada.

La fórmula que presentaron, al igual que la de José Alfredo Manriquez Vela, haría que el costo total de la recolección de basura rebasaría el billón y medio de pesos al concluir los 20 años por zona. Eso los deja fuera de toda posibilidad de ser contratados.







Sigue disputa legal







El alcalde de León, Héctor López Santillana, convocó ayer a una sesión extraordinaria para informar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo notificó el viernes pasado sobre otra inconformidad por el fallo dado en 2014.

La inconformidad es de Víctor Castillo Zacarías, líder de ex recolectores, y el Tribunal otorgó un plazo de 15 días al Municipio para resolverla.

El secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, explicó que los plazos otorgados son para resolver distintas inconformidades interpuestos hasta ahora y que se procurará que queden resueltos antes del 28 de junio.