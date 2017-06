Retrasan arreglo de jardines del Coecillo

Los dos jardines del barrio del Coecillo, el de San Juan y el de San Francisco de Asís, aun continúan en proceso de rehabilitación para hacerlos lucir más atractivos y realzar su historia y belleza.



Pese a reconocer lo anterior, comerciantes y vecinos consideran que los trabajos van muy lentos.



Aseguran no ver avances en el lugar, por lo que ya comenzó a crecer la inconformidad entre quienes se han visto afectados en sus bolsillos debido a las pérdidas considerables por bajas ventas.



“Está de la patada, no vendemos porque la gente no viene; hay puro escarbadero y terregal, así nadie se arrima”, dijo Irma López, comerciante.



Hartos de ser movidos de un lugar a otro los vendedores temen perder por completo sus ventas, pues aseguran que son cada vez menos los clientes que acuden a comprar.



“El otro día dos señoras se pelearon porque chocaron al intentar pasar al mismo tiempo; pero es imposible caminar por ahí”, narró Margarita Godíndez, vecina.



De acuerdo con la Dirección General de Obra Pública Municipal hasta la fecha el avance en el jardín de San Francisco es del 60% y en el de San Juan apenas del 15%.



Comerciantes desconocen la fecha en que terminarán las obras, pero esperan que sea pronto para recuperar un poco de lo mucho que han perdido en estos meses de bajas ventas.



“Estamos hartos, ojalá que le metan el acelerador porque nos están amolando”, expresó Miguel Luna, otro comerciante molesto.