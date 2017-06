Temen que se suspenda recolección de basura y arman Plan B

El Municipio tiene listo un plan de emergencia para recoger la basura de los leoneses, en caso de que una de las empresas que presta el servicio actualmente decida suspender la recolección de manera abrupta.

Roberto Centeno Valadez, titular del Sistema Integrado de Aseo Público (SIAP), informó que estarán utilizando unidades propias del SIAP, unidades de apoyo de ex recolectores y una empresa local.

“Una de las líneas de trabajo ha sido el tener ya preparado un Plan B, que es un servicio temporal de recolección de residuos sólidos urbanos en caso de ser necesario. Nosotros desde hace semanas hemos estado preparando, en el caso de que se requiriera, un programa de recolección temporal. Tenemos inclusive ya machotes de contratos preparados, tenemos equipos y camiones preparados para atender las tres zonas en el momento en que ya se presentara un caso de que ya no salieran los camiones a recolectar”, declaró.

Detalló que hay "54 unidades listas para apoyar en el momento que se requiera, todas ellas con chofer y tripulación" y tienen listo el patio de maniobras y resguardo de unidades, mapas de rutas y horarios.

El plan de contingencia se aplicaría en caso de la empresa Red Recolector no vuelva a ser contratar para dar el servicio y decida suspenderlo de manera inmediata. Actualmente esta compañía recoge la basura en dos de las tres zonas en las que está dividida la ciudad.

“Puedo dar la seguridad a la ciudadanía de que el servicio de recolección de ninguna forma se va a interrumpir en el municipio en ninguna zona”, destacó Centeno Valadez.

Si se elige otra empresa para reemplazar a Red Recolector, lo que es muy probable que ocurra, la seleccionada tendrá un periodo de 30 días para comenzar a dar el servicio, es por ello que se requiere que alguien lo dé provisionalmente.

Valadez no quiso revelar el nombre de la empresa que apoyaría provisionalmente con el servicio, para no afectar la negociación que está haciendo con ellos los del SIAP.

Los camiones que estarán apoyando con servicio temporal se contempló que tengan de las características necesarias, como que tengan una capacidad de 8 a 10 ó 12 toneladas y que saldrían en turnos matutino y nocturno en todas las zonas de la ciudad.

“Estamos hablando de camiones grandes, similares a los que ya tenemos actualmente en el programa de recolección, no estamos haciendo nada a medias”, aclaró el titular del SIAP.

El fallo sobre qué empresas darán el servicio se recolección de basura se dará el viernes cuando se reúna la Comisión Técnica Especializada para revisar el dictamen.

“Vamos a tener la reunión por la mañana, de la comisión especial y se tiene programada una reunión extraordinaria de Ayuntamiento donde se estará pasando el dictamen para poder emitir el fallo, estamos listos para hacerlo el viernes”, afirmó.

Las empresas que figuran como las mejores para prestar el servicio son Pasa y Gisa (quien actualmente ya lo da en una zona), así lo señala una evaluación realizada por el Ayuntamiento .

"Todo mundo está preparado para atender y que no se suspenda de ninguna manera y en ningún momento la recolección de residuos en el municipio de León”, subrayó.

Los regidores Sergio Contreras y Salvador Ramírez quienes forman de la Comisión Técnica Especializada encargada de resolver el nuevo fallo para la recolección de basura, señalaron que aunque no se les ha informado el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) debería tener un plan b en caso de que Red Recolector deje de prestar el servicio de manera inmediata.

“No nos ha dicho nada el director del SIAP, no se ha reunido la comisión desde hace 15 días, al parecer ellos están trabajando, que es el área técnica. A los de oposición no nos han compartido nada, no sé si a los del PAN”, declaró Salvador Ramírez.