Urgen más seguridad en orugas y paraderos

Los regidores Jorge Cabrera González, Sergio Contreras Guerrero y Salvador Ramírez Argote, además del síndico Carlos Medina Plascencia coincidieron en que deben reforzar la seguridad en unidades y paraderos del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de León.



Y aunque señalaron que sería buena opción regresar a los elementos de Seguridad dichas instalaciones, también indicaron que previo se debe hacer una estrategia y un análisis a profundidad.



El priísta Ramírez Argote manifestó que la inseguridad, no sólo en el transporte sino de manera generalizada en la ciudad, es algo que ya se le salió de las manos a la presente Administración.



Indicó que si bien el Alcalde ha justificado que los asesinados hasta el momento tienen nexos con el narcotráfico, no puede decir lo mismo de los usuarios que son violentados con armas de fuego dentro del transporte público.



Respecto a regresar guardias de Seguridad a los paraderos del SIT, dijo que habría que hacer un comparativo de cómo era el comportamiento antes y después de que estuvieran.



Sergio Contreras Guerrero, del PVEM, lamentó que la población caiga en la paranoia ante los altos índices de inseguridad en el municipio.



Dijo que ni a nivel estatal ni municipal las estrategias en materia de seguridad han dado verdaderos resultados.



Manifestó que él ya ha impulsado un proyecto llamado “Ruta segura”.



Éste consiste en un análisis dentro de las colonias con altos índices de inseguridad para determinar cuál sería la calle principal en la que se pueda ubicar para todos los habitantes paradas del transporte y reforzar la seguridad en éstas. Además de mejorar el alumbrado público y otros aspectos.



El panista Jorge Cabrera, quien forma parte del Consejo de la Academia de Policía, dijo que el año pasado se determinó retirar elementos de paraderos pues no recibían formación para esto en específico además de que no estaban armados y corrían riesgos.



Y finalmente Carlos Medina Plascencia, síndico del PAN, coincidió con Contreras y manifestó que ni las estrategias ni las herramientas en materia de Seguridad desde el nivel estatal, han dado buenos resultados.



Esto, dijo, en gran parte porque no se les da el uso adecuado para el combate a los crecientes índices delictivos en la entidad.

Asegura Movilidad invertir en vigilancia

La Dirección de Movilidad aseguró que trabaja en la implementación del Sistema de Seguridad a Bordo y Monitoreo, en el Sistema Integrado de Transporte (SIT), en el que se estima una inversión municipal superior a los 20 millones de pesos.



Esto a través de un comunicado, luego de que se le pidiera un posicionamiento respecto a los altos índices de asaltos y robos dentro de paraderos y orugas que dio a conocer am ayer.



“Este sistema estará instalado en los todos los autobuses que brindan el servicio urbano, contando con cámaras y botón de pánico para su uso en caso de emergencia, que estará conectado directamente al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)”, indicó.



Señaló que asimismo cuenta con 159 cámaras instaladas en paraderos y estaciones de transferencia, que también están conectadas directamente al C4 para atender cualquier tipo de emergencia.



Y que éstas se sumarán a 174 cámaras más que se instalarán en los paraderos de los bulevares Adolfo López Mateos e Hidalgo, así como en la avenida Miguel Alemán, al término de su remodelación.



“La instalación de este tipo de tecnología tiene como propósito mantener permanentemente monitoreado el sistema de transporte y así mitigar posibles actos delictivos que atenten contra la tranquilidad de las y los usuarios”, finalizó.