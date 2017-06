Corredor Industrial

En planeación.



Antes de que termine agosto, Walmart de México y Centroamérica de Guilherme Loureiro, abrirá en León su séptima unidad con su concepto de Bodega Aurrera en (en el centro comercial que tiene un avance del 80% en su construcción, ubicado entre bulevar Las Torres y Mariano Escobedo), pero no será el único movimiento que tiene proyectado para este año en esta ciudad.



Su siguiente inversión será un Superama en Residencial Bosque Azul, propiedad del Grupo Aryba.



El plan de los inversionistas, que es la gente del mismo grupo empresarial leonés, será crear un ‘strip center’, concepto que concentra precisamente un supermercado como tienda ancla, acompañado de negocios relacionados a ofrecer productos y servicios básicos para los habitantes cercanos a una o varias zonas residenciales.



La zona a considerar tiene una superficie de una hectárea y media, en la que incluso estaría considerado crecer su oferta habitacional.



Los trabajos de arranque están proyectados para septiembre próximo.





Imán de negocios.



El Bajío se mantiene como zona preferida para las franquicias, un sector que sigue creciendo a doble dígito en México.



En Guanajuato hay más de 200 franquicias y del Bajío al menos son 120 marcas.



Calzado, moda, alimentos, son tres de los rubros en los que el modelo de negocio ha aumentando su presencia en el estado, esto dicho por Jude García Aguilar, director de la Expo Franquicias Guadalajara a realizarse el jueves y viernes en la Expo Guadalajara.



En México, un total de mil 200 franquicias se encuentran en funcionamiento, de las cuales el 76% es de origen nacional y el 24% restante se tratan de franquicias extranjeras.



Para dimensionar el éxito de las licencias en el país, estiman que entre un 15 y 20% del presupuesto de las familias termina siendo gastado en la adquisición de un producto o servicio que ofrecen estos negocios.



La edición 2018 de la Expo Franquicias podría cambiar de sede y León es una de las ciudades con posibilidades para que se realice, en este caso, Poliforum sería la sede.





Impulso sobre ruedas.



El sector inmobiliario industrial en México tiene más demanda que oferta, en la actualidad son cerca de 65 millones de metros cuadrados y reporta una tasa de vacancia mínima histórica del 5% en los principales mercados, de acuerdo a los resultados del primer trimestre de 2017 reportados por CBRE.



La consultora inmobiliaria comparte el panorama de cada zona del país y en cuanto al Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí), menciona que el sector automotriz continúa liderando la demanda de plantas industriales en un 60%, seguido por el de manufacturas en un 17%, logística y distribución con un 10% y la agroindustria con un 3 por ciento.



CDMX, Monterrey y Guadalajara son las ciudades que registran el 45% de la demanda total, de ahí que el país sea el más grande en este rubro en América Latina.

Tres niponas.

El fin de semana pasada se informó que ‘el Gober’ Miguel Márquez Márquez, habría asegurado la llegada próxima de tres nuevas compañías niponas que en conjunto permitirán una inversión de 30 millones de dólares para Silao y León, ciudades donde se instalarán Minamida, Ogawa y Kyoto Platec.



El plan es que Minamida llegue a PILBA; Ogawa a Santa Fe III de GPI; mismo caso que Kyoto Platec.



Pero, ¿quiénes son y a qué se dedican las próximas empresas que llegarán?



Minamida es una firma con 70 años de experiencia, su sede está en la Prefectura de Osaka Yao, Ciudad Ageo-cho, atienden el sector construcción y automotriz, este último es el que funcionaría en León, producen piezas como partes del cinturón de seguridad, varilla del freno de estacionamiento, parte del silenciador y carrocería de automóvil para alrededor de las partes.



Ogawa Ind. tiene 30 años de experiencia en el cromado de piezas de automóviles y el moldeo por inyección de piezas de automóviles y piezas eléctricas, establecida con el nombre de Ogawa Asia Co., Ltd. 1995. Entre sus productos principales está el radiador-rejilla para armadoras como Toyota.



Por último, Kyoto Platec Co., Ltd, fue fundada en 1989, su línea de negocio incluye la fabricación de componentes electrónicos como antenas, interruptores y guías de onda.