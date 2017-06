*PERMUTA DEL METROPOLITANO



El Comité de Adquisiciones quiere ir a paso seguro en eso de entregar un terreno de 31 mil metros cuadrados en La Campiña a cambio de no perder los 10 mil metros dentro del Parque Metropolitano.



*EL VALOR SOCIAL



Carlos Medina Plascencia, síndico y presidente del Comité, informó a los integrantes que la decisión de la permuta no se tomará hasta tener otro avalúo en el que midan el valor social de retener ese predio.



*QUE SEA TRATO JUSTO



Eso, además de evitar el pleito por otros seis mil metros que el particular amenaza demandar, podría darles el soporte legal para desatorar lo que no han querido aprobar hasta tener certeza de un trato justo.

***UN AÑO DESPUÉS



Ya se cumplió un año de que el Municipio de León debió acatar la resolución judicial de entregar más de 10 mil metros cuadrados de terreno dentro del Parque Metropolitano al empresario Óscar Ramírez. Desde entonces se explora la alternativa de una permuta (entregarle otro predio de igual valor) e incluso el Ayuntamiento aprobó solicitar al Estado tramitar una expropiación. Pero seguimos igual.



*VALORES FRÍOS



El valor catastral del predio que se analiza entregar en La Campiña es de 12 millones de pesos y el del Metropolitano de 10 millones, pero el primero trasciende que en el avalúo comercial vale 38 millones de pesos. Si se promedia el valor catastral y comercial del terreno se estimaría el costo de 25 millones.



*CERRAR LA BRECHA



Así que hoy sobre la mesa hay una diferencia de valor entre ambos predios sobre 15 millones. Pero eso puede cambiar si en la negociación el Municipio amarra los otros seis mil metros que el particular demanda, lo que sumaría otros seis millones, más otros dos millones de costos por los litigios que alegue el particular, ya son 18 millones contra 25 millones, faltando incluir el valor social por evaluar.



*EN ESTE MES



El síndico azul, Carlos Medina Plascencia, explica que hay pocos especialistas que midan eso del impacto social de un predio, así que viene alguien de Puebla para hacerlo y espera que este mismo mes puedan salir del laberinto.



*TODOS PONEN PAUSA



Lo que está claro es que la Secretaría de Ayuntamiento, que comanda Chuy López Gómez, es quien lleva la batuta al negociar y el Comité de Adquisiciones (por unanimidad) el que ha pospuesto la decisión hasta tener certeza total. La crítica del dirigente local del PAN, Alfredo Ling, de secundar al propietario de que la oposición ha frenado el arreglo, se cae solita nada más revisando las actas.



*CONTRA EL TIEMPO



La advertencia de Ramírez López de estar cansado de esperar, por lo que ocupará el predio y presentará más demandas, dice la autoridad que no los presiona, pero sí los obliga a tomar una decisión pronto. Está bien eso de que revisen a fondo en un tema patrimonial tan delicado, pero no pueden alargarlo más tiempo y provocar que el empresario, en su derecho, termine por negarles toda opción de recuperarlo.

***RED RECOLECTOR, ¿ADIÓS?



A unos días de que el Ayuntamiento de León reponga el fallo emitido en mayo de 2014 de la licitación del servicio de recolección de basura, como se lo ordenó el Tribunal Contencioso Administrativo, los análisis al interior de la comisión técnica especializada hacen suponer un “adiós” a la empresa regiomontana Red Recolector, quien presta el servicio en dos de las tres zonas que dividen León.



*EL 134 CONSTITUCIONAL



La decisión por tomar no se puede asegurar, pero hay datos que dan indicios. GISA y Red Recolector cumplen mejor que las otras los requisitos técnicos pero la propuesta económica de la segunda se dispara en los 20 años que es la concesión. De acuerdo al artículo 134 constitucional, que les advierte la resolución del Tribunal, la obligación pública es asegurar las mejores condiciones de calidad y precio.



*CASO TLAQUEPAQUE



La semana pasada el Municipio de Tlaquepaque de plano decidió cancelar la licitación que habían lanzado para prestar el servicio de recolección porque les parecieron muy altas las propuestas de las empresas que participaron y optaron por seguir como es hoy, prestando ellos este servicio público. Eso sí, requerirán una buena inversión para renovar sus unidades, pero según sus cuentas les sale mejor así.

***MEDINA, SÍNDICO NO



Para quien tenía alguna duda Carlos Medina Plascencia dejó claro que no le interesa repetir como Síndico del Ayuntamiento, que con tres años su ciclo terminó. La realidad es que si el candidato a Alcalde de León es hombre, el primer Síndico (lo que hoy es Medina) tendrá que ser una mujer. Lo que no dijo Carlos es si se le interesa anotarse entre las opciones para la Alcaldía o Gubernatura.



*PARTIDOS RESPONDAN



Medina se sumó ayer a la propuesta de Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para que los partidos políticos respondan por las “transas” de funcionarios que ellos postulan. El Edil dijo en tuiter que “adelante, que sean obligados solidarios”.

***CNOP, EL RELEVO



El irapuatense Jorge Luis Martínez Nava tuvo ayer su primera encerrona con militantes como el nuevo dirigente del sector popular (la CNOP) del PRI en Guanajuato, luego de entrar al relevo en la vacante que dejó el leonés hoy delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Roberto Vallejo.



*RESPALDO AL 2019



Para el grupo que tiene el control del PRI en Guanajuato (del senador Gerardo Sánchez) la salida de Roberto era una oportunidad para empujar por colocar una carta suya en ese encargo. Pero la dirigencia estatal de la CNOP fue electa hasta el 2019 y, al pedir licencia el capitán, tomó por estatutos el cargo el segundo en la jerarquía, Martínez Nava, y por lo que parece tiene el respaldo para sostenerse ahí.



*COBIJO EN ASAMBLEA



La asamblea de la CNOP ayer en Irapuato era para nombrar a quienes los representarán en la asamblea nacional del 12 de agosto y debatir sobre los temas de reformas al partido que habrán de discutirse. Ahí estuvieron el senador Miguel Ángel Chico, las diputadas federales Azul Etcheverry y Érika Arroyo, diputados locales como Arcelia González y Jorge de la Cruz, y el dirigente de la CTM, Hugo Varela, entre otros.