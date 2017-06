Justifica Márquez campaña a su favor

El gobernador Miguel Márquez Márquez atribuye la aparición de los carteles y bardas en la entidad de “Anímmmate Márquez”, a que hay personas a las que le cae bien y lo quieren animar a contender por la candidatura a la Presidencia de la República.



“Es normal, me imagino que aquí a muchos le gustaría tener un candidato de su estado, es normal que haya voces a favor, como también hay quienes no. Al final del día, yo agradezco las expresiones positivas, las expresiones a favor, hay otras que dicen, ‘gobernador, quédese, finalice su encargo’, como hay quien dice que no... hay gente pues que te anima, hay gente que le caes bien”, señaló.



La frase que apareció el miércoles pasado en la carretera Silao-Irapuato y Purísima fue referida por el ex presidente panista Vicente Fox Quesada, quien le pidió al Gobernador decidirse y animarse a contender a la Presidencia por la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN).



“Ya había hecho el comentario en otras ocasiones el presidente Fox, yo le agradezco su comentario, lo aprecio en lo personal, me lo ha comentado en lo corto y públicamente, lo ha dicho, y yo lo que les he dicho, estamos ahorita concentrados en el estado, la prioridad es Guanajuato, yo sí creo que como se van dando la condiciones”, indicó.



Para el Gobernador, la decisión sobre la candidatura es algo que debe pensar con calma y de manera madura.



“Hay aquellos que quieran levantar la mano, aquellos que en su momento puedan salir al frente de contender a una elección y en ese sentido, vamos esperando los tiempos, tiene que ser una decisión bien pensada, bien madura, bien reflexionada, no al calor de decir yo quiero, yo voy”; concluyó.