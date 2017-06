También diputado anima a 'Gober' a destaparse

El Diputado Federal del PAN, Erandi Bermúdez Méndez, dijo que dará todo su apoyo al gobernador Miguel Márquez Márquez en caso de que decida a contener por la Presidencia de la República en 2018, aspiración que debe definirse ya.

Bermúdez indicó que el mandatario estatal ha logrado los mejores indicadores de desarrollo para Guanajuato, reducido los índices de pobreza con el programa Impulso Social y mejorado la seguridad con el programa Escudo.

“Si en este estado estamos teniendo la posibilidad de tener esos resultados, el País también tendría la posibilidad (...) si él decide ir, yo con todo gusto lo apoyaré, que se anime”, enfatizó.

El legislador refirió que en temas como la compra de insulina china, los terrenos para la empresa Toyota y ser la segunda entidad más insegura del País, no se ha comprobado nada en contra del Gobierno del Estado, por lo que Márquez Márquez sería un buen perfil.

“Si bien tenemos índices de inseguridad que no teníamos antes, vemos que muchas de las cifras no son las que se están haciendo (...) tenemos un gran privilegio en atracción de inversiones; en Irapuato cuántas han venido y han desarrollado esta ciudad. Si vemos que Miguel como Gobernador ha hecho un gran trabajo, no debemos perder la oportunidad en este País”, dijo.

El panista enfatizó que el Gobernador debe decidirse ya sobre si va a contender por la Presidencia, pues muchos guanajuatenses están convencidos que su desempeño ha sido el mejor.

Habla de aspiraciones de Sinhué... y suyas

Al cuestionarle si tendría las mismas intenciones con el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el diputado comentó que tendrá que esperar los tiempos electorales, y que al momento ha hecho un buen papel con el programa Impulso.

Asimismo dijo que él estará por definir si contenderá por un cargo público para las siguientes elecciones, pues aún tiene mucho que aportar a la ciudadanía guanajuatense.