Trabajan 'con sed' en la refinería

Trabajadores de la Refinería de Salamanca están inconformes porque desde hace dos meses la empresa ya no les surte de agua para calmar su sed, sólo refrescos, y temen que el número de enfermos por diabetes aumente.

“ Hemos preguntado por qué no se han surtido los garrafones de agua en los diferentes departamentos de la refinería y se nos ha contestado que es porque no existe contrato alguno con alguna empresa distribuidora de agua potable y por eso desde hace dos meses, no tenemos agua para beber”, dijo Javier, un trabajador de la Refinería Ingeniero Antonio Manuel Amor (RIAMA).

Personal de los departamentos de Mantenimiento, Patio y Maniobras, Mecánico y Eléctrico dijeron que muchos “ya están llevando su agua potable en envases de plástico, porque la empresa viola la Ley de Trabajo y no nos pone a nuestra disposición el agua para beber".

“ Lamentablemente, la empresa va a provocar que aumente el número de compañeros diabéticos, y no es por otra cosa, sino porque casualmente sí hay refrescos de la empresa Coca Cola en las puertas de la refinería, de refresco sí hay, pero agua potable no”, dijo Eduardo N.

Trabajadores inconformes dijeron que les parece imposible beber agua de las tomas que hay en sus respectivos departamentos, porque lo consideran insalubre, ya que nadie les garantiza la potabilidad del agua que hay en la red de la refinería.

“ La crisis de Pemex ahora nos pega por ese lado. El problema es que se viola la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que el patrón, que en este caso es Pemex, debe de poner a disposición de los trabajadores los insumos vitales para sobrevivir, que en este caso es agua potable”.