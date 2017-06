Activistas gritan “asesino” a Calderón

La conferencia que el ex Presidente Felipe Calderón impartía anoche en la Universidad del Caribe de Cancún fue interrumpida por un grupo de activistas con gritos de "¡Asesino, asesino!".

Las consignas provinieron de militantes de la Coordinación de Padres y Madres de Familia en Defensa por la Nación y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.



Antes, Calderón se enfrascó en una discusión con una activista que portaba una manta y a la que cuestionó si apoyaba al líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.



"¿A quién apoyas? ¿A Andrés Manuel?", le preguntó el ex Mandatario.



"Apoyo a la justicia y a la verdad", le contestó.



Calderón dijo entonces que López Obrador había puesto a un Alcalde (José Luis Abarca) en Iguala, Guerrero, cuya Policía asesinó a 43 estudiantes.



"Ahorita vienen los papás para que se los digas en la cara", dijo la mujer.



El panista dijo que se le acusa por haber combatido al crimen organizado.



"Y sí, sí lo combatí, y lo haría nuevamente porque ese es mi deber", aseguró.



El ex Presidente aludió al incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que provocó la muerte de 49 menores, y aseguró que fue un "incendio provocado".

"Esa guardería fue destinada por un Gobierno que no fue mío. Y Margarita (Zavala, su esposa) no tuvo nada que ver. Te pido un favor; quiero que me respetes como yo te he respetado", dijo.