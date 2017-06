Aprueba comisión desafuero de Eva Cadena

La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz que revisó el juicio de procedencia en contra de la diputada Eva Cadena, aprobó su desafuero, informó este martes el diputado Fernando Kuri.



Cadena fue captada recibiendo dinero en diversas grabaciones difundidas en días pasados.



La legisladora envió sus alegatos a la Comisión para ser integrados al proceso, no obstante, Kuri indicó que se determinó desaforarla para que enfrente un proceso penal en la Fiscalía del Estado, que solicitó esa medida contra Cadena.



El dictamen de la Comisión Instructora fue entregado a la Junta de Coordinación Política que tendrá su propio plazo para ponerlo a votación del Pleno, a más tardar el próximo lunes.



"Las pruebas que presentó la diputada no fueron suficientes, por lo que cumplimos en tiempo y forma como comisión y conforme estudiamos el expediente se aprobó el desafuero", indicó Kuri.



Cadena ha insistido que no busca esconderse y que enfrentará su proceso legal como éste se presente.



También acusó haber sido blanco de una trampa y señaló al diputado local Amado Cruz Malpica y a la diputada federal Rocío Nahle, ambos de Morena, por manejar los recursos recaudados para las campañas de López Obrador.



El 4 de mayo la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) solicitó de manera formal al Congreso de la entidad el desafuero de la diputada Eva Cadena Sandoval.



Indicó que la solicitud de procedencia de acción penal contra la legisladora de Morena deriva de una carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención a Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores.



"Con motivo de conductas cometidas durante su encargo, que pudieran constituirse en delitos electorales, en agravio del adecuado desarrollo de la Función Pública Electoral, registradas en abril del año en curso", señaló entonces en un comunicado.