Encuentran líderes criminales muertos en Chihuahua

Los hermanos fueron identificados como Simón Adrián y Alberto Quintana Rodríguez, de 33 y 35 años, con domicilio en Tomochi, cuyos cuerpos fueron localizados a la altura del km 220 de la carretera Gran Visión, en el tramo Tomochi-Las Estrellas.



En el operativo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, fueron informados de otro cadáver de un hombre, que no ha sido identificado, de aproximadamente 35 años, totalmente desnudo, con tatuajes en brazos, piernas y la mayor parte del torso.



"La Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones para esclarecer los homicidios de tres personas localizadas sin vida en Tomochi, cuyas primeras indagatorias establecen que dos identificados eran hermanos y lideraban en esa región actividades delictivas para la organización criminal de la Línea", puntualizó la FGE.



También localizaron un vehículo Chevrolet Yukon gris, sin placas, modelo 1995, sobre la carretera, con las llaves puestas y las puertas abiertas.



"En la parte trasera del interior había rastros hemáticos en abundancia", indicó la FGE.



Los agentes acudieron, además, a un domicilio que presenta daños en puerta, fachada e interior, y localizaron una granada de fragmentación sin la escoleta, de la que se hizo cargo personal especializado del Ejército Mexicano.



"En el lugar se localiza una pickup GMC Sierra color gris, con placas del Distrito Federal, las cuales no le corresponden", agregó la FGE.



La dependencia añadió que el domingo, a la altura de la comunidad Agua Caliente, también en el Municipio de Guerrero, sobre la carretera Gran Visión, recolectaron varios casquillos de los calibres, 308, .223, y 7.62x39.



Además, aseguraron un vehículo tipo sedán, marca Nissan, línea Sentra, color blanco, con placas del Estado de Chihuahua, y una pick up GMC Denali, P-03-863, rotulada con logotipos de Seguridad Pública del Municipio de Guerrero.