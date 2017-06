Espionaje afecta imagen de México, aseguran diputados

Diputados consideraron que la imagen internacional del País será afectada por la revelación de que el Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas así como por las denuncias de fraudes electorales que ya llegaron a la OEA.

"El respeto al ejercicio del periodismo sin acoso de los gobiernos y la decisión democrática de los ciudadanos han sido logros históricos que hoy se derrumban ante los ojos del mundo con hechos como los que estamos viviendo en las últimas semanas", aseguró el vocero de la bancada del PAN, Jorge López Martín.

El panista aseguró que se vive un retroceso autoritario en México como en los años 60 y 70.

"Tras los fraudes electorales y el espionaje desde el gobierno vivimos en una crisis legalidad y constitucionalidad gubernamental protagonizada por las instituciones que hoy se están sometiendo al capricho criminal del PRI Gobierno", comentó.

El Gobierno mexicano impulsó ayer en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Cancún una condena en contra de la represión y la falta de democracia en Venezuela. Pero ese mismo día, el diario The New York Times reveló el espionaje a periodistas, activistas por los Derechos Humanos y la anticorrupción.

La condena que impulsó el Canciller mexicano, Luis Videgaray, ni siquiera tuvo éxito, y en cambio el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró su preocupación por las irregularidades en las recientes elecciones en México que, dijo, estimaban desterradas.

"La imagen que queda es que el Gobierno mexicano es candil de la calle y oscuridad de su casa", dijo por su parte la legisladora Candelaria Ochoa, de la Comisión de seguimiento a las agresiones a periodistas.

"El Gobierno impulsa, que debería impulsar el respeto a las instituciones, pero es el primero en violarlas", acusó.

Candelaria Ochoa ironizó con que ahora el Gobierno mexicano va a descalificar a la OEA, como hace con cualquiera que se atreve a hacerle una crítica.

El perredista Agustín Basave, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que todavía falta ver la dimensión que fuera del País podrían tener estos dos hechos.

Pero lo que es indudable, dijo, es que el Gobierno mexicano es responsable tanto del espionaje denunciado como de los fraudes en Coahuila y el Estado de México.

"Es obvio que fue el Gobierno mexicano el que espió estos periodistas y estos activistas, tan obvio que en el comunicado que envió la Presidencia de la República, en una hoja blanca, sin membrete, ni siquiera lo niega; dicen que 'no hay pruebas', porque saben que en cualquier momento se puede revelar lo ocurrido y no quieren quedar más en ridículo", dijo el ex presidente nacional del PRD.

Basave dijo que hablaba con conocimiento de causa.

"Mi teléfono está intervenido. Me está grabando, te lo aseguro, y desde aquí les dijo a los del Gobierno que mejore sus aparatos porque hacen mucho ruido", señaló.

En el caso del presunto fraude electoral denunciado ante Almagro por los partidos de oposición en el Estado de México y el Coahuila, Basave lo resumió así: "Se ha demostrado una vez más que el PRI gobierno es experto en ejercer la corrupción con estricto apego a derecho".

En defensa del Gobierno, el priísta Víctor Giorgana, presidente de la Comisión de Relaciones exteriores, descartó afectaciones a la imagen del País. Consideró que la declaración del secretario de la OEA fue "muy audaz" ya que no hay pruebas de que se haya cometido fraude y por lo que los partidos deberían de presentar sus inconformidades antes las instituciones correspondientes en México.

Giorgana se plegó a la declaración oficial en el caso del espionaje.

"No hay pruebas que demuestren que es el Gobierno nacional el que está haciendo una labor de esa naturaleza", sostuvo.

Añadió que hay distintos entes que podrían estar interesados en espiar, como los grandes corporativos y hasta el crimen, y concluyó: "El Gobierno no tiene el menor interés de estar vigilando y espiando a periodistas ni a activistas".