Va PGR por César Duarte por desvíos hacia PRI

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (PRI), por el desvío de recursos millonarios hacia su partido.



Fuentes del Poder Judicial consultadas por EL UNIVERSAL confirmaron que la FEPADE, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), integró un expediente con pruebas suficientes para solicitar la aprehensión del ex mandatario, incluso con fines de extradición, si es que se localiza en el extranjero.



De acuerdo con las investigaciones, Duarte habría desviado más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos hacia su partido, el PRI.



La información a la que este diario tuvo acceso muestra que durante los seis años de la administración del priísta se hacía el descuento mensual a los trabajadores.



Un total de 700 empleados del gobierno de Chihuahua habrían visto retenido el 10% de su salario, señalan las indagatorias.



Fuentes consultadas que tienen acceso al expediente indicaron que esa retención se generaba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda.



De manera mensual se expedía un cheque, que se entregaba al tesorero del PRI en el ámbito local sin reportarse al INE ni a ningún tipo de instancia, que luego era depositado a una empresa particular.



La denuncia fue generada por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal respecto a una presunta transferencia ilícita de recursos para el PRI en el ámbito local en Chihuahua.



Se prevé que el próximo viernes se lleve a cabo una audiencia para desahogar el caso.