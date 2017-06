Odio a musulmanes impulsó a agresor de la mezquita en Londres

Familiares del sospechoso de un ataque con una camioneta a una mezquita de Londres dijeron el martes que están “atónitos” y que “sus corazones están con los heridos”, mientras la prensa local identificó al sospechoso como Darren Osborne, quien permanece detenido, acusado de tratar de cometer un acto terrorista.

Algunos parientes y conocidos describieron a Osborne como “complejo” y “perturbado”, en declaraciones a los medios británicos.

Osborne quería “matar a todos los musulmanes”, según testigos del suceso ocurrido afuera una mezquita el lunes de madrugada. Un hombre que estaba recibiendo primeros auxilios en el momento del ataque murió.

Nueve personas fueron hospitalizadas y otras dos recibieron auxilios por lesiones leves en el lugar.

En una declaración en nombre de la familia, el sobrino de Osborne, Ellis Osborne, dijo que se sentían consternados por los familiares de las víctimas, pero aseguró que su tío no era racista.

Nicola Osborne dijo que su hermano estaba “perturbado desde hacía mucho tiempo”. Christine, la madre, dijo que era una persona “compleja”.

“No voy a defenderlo, pero es mi hijo, es un golpe terrible”, dijo al canal ITV.

“No es robar un banco, es un hecho atroz. Y en este momento, no puedo afrontarlo, no puedo. No quiero decir más”.

La policía busca una dirección donde supuestamente vivía Osborne antes del ataque. Según la prensa, no existían pruebas de que perteneciera a una organización de ultraderecha ni que fuera conocido por los servicios de seguridad.

Un vecino en Cardiff, Khadijh Sherazi, dijo al diario Guardian que jamás había tenido problemas con él ni con su familia antes del fin de semana. Según ella, su hijo Nadeem, de 12 años, dijo que Osborne se le acercó cuando andaba en bicicleta y lo llamó “endógamo”.

““A esta altura de la investigación, se cree que el sospechoso actuó por su cuenta, pero desde luego, investigamos todas las circunstancias previas al ataque”, dijo la Policía Metropolitana en un comunicado.

“Todas las víctimas eran de la comunidad musulmana y apostaremos patrullas adicionales para tranquilidad del público, en particular de los que observan el Ramadán”.