Recibe mexicano título por parte de Reina Isabel

El astrofísico Carlos Frenk, director del Instituto de Cosmología Computacional en la Universidad de Durham, Inglaterra, fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE, por sus siglas en inglés) por la Reina Isabel II.

Frenk, de nacionalidad británica-mexicana, fue reconocido "por sus servicios a la cosmología y la difusión pública de la ciencia básica" dentro de la lista de honores por el cumpleaños de la monarca, según un comunicado la Universidad de Durham.

"La investigación científica es una empresa de colaboración y veo este honor como un reconocimiento no sólo al trabajo que he realizado, sino a la contribución de muchos de mis colegas a lo largo de los años", reveló.

"Me formé como físico en México, pero he pasado la mayor parte de mi carrera en la Universidad de Durham investigando los misterios de nuestro Universo. El objetivo final es averiguar, utilizando las leyes de la física, cómo evoluciona y, en particular, cómo más de 13.7 mil millones de años de evolución cósmica, el Big Bang, dieron lugar a las estructuras maravillosas, tales como galaxias que hoy vemos en torno nosotros", expresó Frenk.

El investigador es líder en los estudios de la teoría de la materia oscura fría para la formación de las galaxias y la estructura del universo; con sus colaboradores, ha desarrollado tecnología utilizada por cosmólogos de todo el mundo para explicar la formación de estrellas y galaxias.

Además, ha sido esencial en el establecimiento del Ogden Center de la Universidad de Durham de Física Fundamental como líder mundial en la ciencia espacial, señaló la Academia Mexicana de Ciencias.

Carlos Frenk es miembro de la Royal Society y, en 2014, fue galardonado con el honor más alto que otorga la Royal Astronomical Society, la medalla de oro en astronomía, uniéndose a un selecto grupo de prestigiados científicos que han recibido dicho premio, como Albert Einstein, Edwin Hubble y Charles Babbage