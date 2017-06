Créditos rápidos: ¿Por qué se han convertido en la principal opción financiera?

Todas las personas pueden pasar por emergencias que alteren de un momento a otro sus finanzas personales. Un simple dolor de cabeza puede pasar a ser una urgencia médica, a la vez que no se pueden prever gastos inesperados que se presenten tras la muerte de un familiar, un accidente o incluso un desastre natural.

Muchas veces la gente no tiene el tiempo ni los medios para ahorrar, por lo cual en estos momentos de emergencia necesitan una solución práctica y sencilla. La mejor forma de resolver estos casos es obteniendo préstamos, y más si se trata de préstamos sin buró. La empresa Credy.mx ayuda a conseguir de la manera más rápida estos Préstamos personales sin buró.

¿Se puede obtener un crédito sin buró?

Las emergencias no esperan, pero la mayoría de las entidades bancarias tradicionales sí que hacen esperar a sus clientes para concretar algún trámite, especialmente las solicitudes de préstamos. Por eso el servicio de Credy.mx es tan esencial en estas situaciones.

Para muchos suena como una utopía, pero la realidad es que es posible optar por un crédito sin papeles y obtenerlo, incluso si se está en una de esas «listas de morosos» en las que se ingresa tras fallar en los pagos de algún crédito.

Afortunadamente, estar sin buró no es impedimento para recibir préstamos rápidos a través de esta empresa, debido a que esta permite solicitar uno sin importar si la persona está en deuda.

Por lo general, estas listas de morosos se generan con los datos de las personas que quedan en deuda con algún préstamo, debido a que las compañías financieras están vinculadas con las entidades bancarias y tienen la labor de evaluar el historial crediticio y las deudas de cada persona.

De esta forma, al ingresar nuevamente los datos ante cualquier solicitud nueva de préstamo, el sistema alerta de que se trata de un «moroso» y no le otorga el dinero. Las entidades bancarias no se encargan de investigar qué sucedió con esa persona, ni dar un trato personalizado para determinar las causas de su deuda y buscar la forma de ayudarlos.

La labor de Credy es no tener en cuenta si la persona anteriormente ha tenido deudas, sino ayudarlas a salir mediante la otorgación de un nuevo préstamo que les permita estabilizar su situación económica. La empresa se hace cargo ante la ley en caso de fallos con los pagos.

Los créditos rápidos

Credy.mx ofrece a sus clientes, con o sin buró, uno de los productos financieros más solicitados de la actualidad: los créditos rápidos.

Estos préstamos rápidos comparten características muy similares a las de los tradicionales, pero los créditos rápidos se obtienen sin papeleo y sin salir de casa.

Sin largas filas ni horas de espera en el banco, cualquier ciudadano puede obtener estos créditos rápidos sin papeleo. Solo debe acceder desde cualquier ordenador o dispositivo móvil, como tabletas o teléfonos, a la web de la empresa, registrarse y hacer la solicitud a esta compañía que se encarga de hacer el papel de mediador entre el solicitante y los respectivos bancos.

Los pasos varían según el tipo de crédito, pero tienen en común su sencillez. Pueden depender de la cantidad que se solicite o del tiempo que se requiera para pagarlos. En líneas generales, el tiempo entre la solicitud y la aprobación no excede los 15 minutos.

Lo único que deberá hacer el cliente es rellenar la solicitud con unos datos básicos. La empresa se encarga de verificar este formulario online en el menor tiempo posible y, a los pocos minutos, se deposita la cantidad solicitada en la cuenta bancaria de la persona que lo solicitó.

¿Por qué solicitar uno de estos créditos rápidos?

Sobran las razones para solicitar un crédito rápido en lugar de uno tradicional. Cada vez son más las personas que optan por esta alternativa, en especial los jóvenes, porque se trata de una opción sencilla, rápida, eficaz y totalmente legal para obtener dinero y poder pagarlo en un plazo estipulado previamente.

Las ventajas son muchas. Las personas no tienen que enfrentarse a un largo y arduo proceso para ver si aprobarán o no el crédito pedido a una institución bancaria tradicional. De hecho, con un crédito rápido, ni siquiera tendrán que salir de casa o de la oficina para tramitarlo. También existe la ventaja de poder solicitarlo a cualquier hora del día, los 365 días del año. Credy no es un banco y, por lo tanto, no tiene horario, funciona todo el día como cualquier portal web.

Los datos que se solicitan son muy sencillos. Las personas solo deben rellenar el formulario web, en el cual establecen que son mayores de 18 años de edad y que tienen ingresos provenientes de algún empleo fijo, trabajo independiente, becas o pensiones.

El único dato adicional que se exige es el número de cuenta bancaria para poder realizar el abono del dinero solicitado en el crédito. No hacen falta recibos de salario ni declaraciones de impuestos.

Se genera una relación de confianza entre el cliente y la empresa. Entre los pocos requisitos se encuentra el aval, que establece el compromiso de pago entre ambas partes. Los avales garantizan que el cliente se compromete a pagar el dinero que recibió del préstamo, y es tan sencillo como cumplimentar el formulario online para sellar el compromiso de pago.

Otra duda común es si el crédito será aprobado, y la respuesta en la mayoría de los casos es afirmativa. Credy tiene un promedio de aceptación de solicitudes de préstamos bancarios de un 99,99%, lo cual ha hecho que gane un buen nombre en el mercado de México.

Hasta la fecha, han otorgado más de 450.000 préstamos rápidos, equivalentes a más de $300.000.000, números que confirman su éxito y fiabilidad entre los mexicanos.