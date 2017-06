Lucha contra la Esclerosis Múltiple

A tres años de haber sido diagnosticada con Esclerosis Múltiple, la joven Mayela Ivonne Alcocer Ayala lucha para mejorar su salud, a la espera de que en México se cuente con avances significativos para el tratamiento de esta enfermedad.

El primer síntoma que tuvo fue que se quedaba dormida de un momento a otro, sumado a constantes gripes fuertes que fueron confundidas con sinusitis que le generaban mareos, así como entumecimiento de sus piernas.

“Pensaba que todo era por la sinusitis, fui con un otorrinolaringólogo quien me envió con un neurocirujano, me hicieron estudios y tomografías, me hicieron una resonancia y ahí me dijeron que era probable que tuviera Esclerosis”, contó.

La joven, de ahora 26 años, fue hospitalizada en varias ocasiones durante el 2014, año en que fue referida al hospital de especialidades en León, donde actualmente lleva su tratamiento médico.

“Primero me dieron un tratamiento inyectado pero tuve un brote, me cayó mal, tuve mucha fiebre y no me podía ni parar, ahora estoy con un tratamiento oral desde hace 2 años”, señaló.

Mayela no ha tenido brotes ni ha caído al hospital afortunadamente, sin embargo continúa sintiendo el cansancio propio de la enfermedad, y ahora es considerada como una persona con discapacidad de por vida.

“Mi tratamiento no se puede suspender, su eficacia comprobada es a 5 años ininterrumpidos, a la larga me puede afectar el corazón y los riñones, por eso tengo que estar en observación”, comentó.

Destacó que vivir con Esclerosis Múltiple es complicado, pues su cuerpo no ha mostrado signos visibles de la enfermedad, lo que ocasiona que otras personas la cuestionen e incluso la discriminen al no creerle.

“A veces usas la credencial de discapacidad y la gente se te queda viendo feo, piensan que exageras o que no tienes nada, eso es complicado”, enfatizó.

Asimismo, destacó que le gustaría que la investigación sobre esta enfermedad avanzara más en México, al nivel de países como España donde se han dado mayores avances en beneficio de este sector.

La enfermedad

La Esclerosis Múltiple es causada por el daño a la vaina de mielina.

Esta vaina es la cubierta protectora que rodea las neuronas, cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen.

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó que afecta más a las mujeres que a los hombres, trastorno que se identifica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad, pero que se puede observar a cualquier edad.

La inflamación ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan el sistema nervioso, esto puede ocurrir a lo largo de cualquier zona del cerebro, el nervio óptico o la médula espinal.

Ante cualquiera de estos síntomas la Secretaría recomendó acudir a la unidad de salud más cercana para la obtención de un diagnóstico más certero, ya que sus síntomas pueden confundirse con otras patologías.

Entre los síntomas musculares se encuentra la pérdida del equilibrio, espasmos musculares, entumecimiento o sensación anormal en cualquier zona, problemas para mover los brazos y las piernas, para caminar, con la coordinación y para hacer movimientos pequeños, temblor en uno o ambos brazos o piernas, debilidad en uno o ambos brazos o piernas.

Los síntomas vesicales e intestinales son estreñimiento y escape de heces, dificultad para comenzar a orinar, necesidad frecuente de orinar, urgencia intensa de orinar e incontinencia.

Otros síntomas son los oculares, con visión doble, molestia en los ojos, movimientos oculares incontrolables, pérdida de visión, entumecimiento, hormigueo o dolor facial, espasmos musculares dolorosos, sensación de picazón, hormigueo o ardor en brazos y piernas.