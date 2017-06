Ser responsables

Como están las cosas en el país, con altos índices de delincuencia, falta de empleos, necesidad de oportunidades, la misma crisis del clima, todo esto malo que estamos padeciendo, nos obliga a preguntarnos si dejamos pasar las cosas o nos sumamos a contribuir, a resolverlas.



Muchos están por sumarse a no ser indiferentes porque al final nos afecta a todos. Como ciudadanos, como padres, como empresarios, como comerciantes o como trabajadores. Hay infinidad de personas que quieren gritar “Ya basta”.



Por eso, es importante que se observe a detalle la parte pública. Lo que hacen o dejan de hacer los Gobiernos y debemos de reconocer a esos ciudadanos despiertos, no indiferentes, que en realidad se están preocupando por lo grave que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país.



Los ciudadanos responsables debemos de estar en primera fila. En la fila de los que proponen. En la fila de los que hacen llamados a las autoridades y con estos ciudadanos, los partidos y los gobiernos deben de mostrar apertura.



Los partidos políticos no deben de limitar las iniciativas de los ciudadanos porque tengan mejores candidatos. Tampoco los gobiernos deben de cerrarles las puertas a los grupos sociales que se suman o que tienen nuevas propuestas.



Lo que los partidos políticos necesitan es generar más confianza entre los ciudadanos libres. Lo que los gobiernos necesitan es ser más abiertos a las propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, de profesionistas y empresariales.



Un partido que límite sus alcances a la militancia deja de ser un partido abierto. Un gobierno que se cierre a las propuestas de la sociedad está condenado al fracaso. Partidos políticos y gobiernos se deben a la sociedad, a los ciudadanos.



Por todo esto, los ciudadanos responsables con lo que ocurre en su entorno deben de estar en primera fila, exigiendo, proponiendo y, mal de aquellos partidos y gobiernos que cierren las puertas a los ciudadanos líderes, convencidos de que su papel es participar.



La situación del país no da paso a personas con miedos ni a la indiferencia. Como está México, es el paso a los ciudadanos que ven que hay que participar para cambiar.



Muchos ciudadanos optan por la participación que por la indiferencia. Me sumo a ellos. Uno nace como nace y se forma como se forma. Muchos deseamos estar en la primera fila de una sociedad no acobarda sino exigente pero con propuestas.



Ahora que vienen las elecciones es la magnífica oportunidad para tomar las filas: la fila de la indiferencia social o la fila de la participación ciudadana.



¿En qué fila está usted?



Yo de la fila en la que Irapuato y Guanajuato, son mis casas grandes y todo lo que ocurra, bueno o malo me interesa, no quiero ser indiferente. Seguiré participando en las más diferentes trincheras.