Futbol en peligro de ser aburrido, alerta Alex Mejía

Para Alex Mejía, jugador de León, la afición está en su derecho de gritar, pues sino serían aburridos los partidos.

"La gente vive el futbol en las tribunas, pagan por decir lo que quieren. Uno no va al futbol para estar en silencio, la afición va a gritar, a apoyar a su equipo. El grito (a los porteros) no me parece incitar a la violencia", señaló esta mañana en conferencia de prensa.

Señaló que no quiere ver un partido con la gente callada, como en otros deportes.

"Vamos a terminar como el tenis, todos callados, para allá vamos. Eso aburre, entristece, porque ya la gente que va al futbol tiene que ir con otro tipo de pensamiento", indicó.

Pidió que la FIFA también ponga su mira en otros países.

"La FIFA está cambiando todo, pero si está cambiando no debería sólo de poner atención en México, por ejemplo, porque en todos lados se grita, en Sudamérica se gritan cosas, en otros lados otras. Debería ser parejo".

El siguiente torneo

El mediocampista Alex Mejía señaló en conferencia de prensa que el equipo está trabajando bien en la pretemporada con miras al arranque del torneo.

"Hemos estado muy bien en estas semanas de pretemporada, esperamos que sea una base sólida para iniciar el torneo de la mejor manera", indicó.

"Nos pasaron un montón de cosas que ya superamos, lo que se hizo en Pachuca se trabajó mucho y muy inteligente", aseguró.

Mejía indicó que van a presionar al rival, tener la pelota y movilidad.

#RuedaPrensa

"El profesor ha trabajado en que nos entendamos más los jugadores de la posición, lo hemos hecho bien" pic.twitter.com/S9BtmPxCIB — Club León (@clubleonfc) June 21, 2017