Niegan taxistas guerra contra Uber

Tras los señalamientos por parte de conductores de Uber, taxistas responden descartando que usen la violencia, señalan que sólo están en contra de los “piratas” del servicio ejecutivo y reiteran el amago de nuevas movilizaciones.



“Nos deslindamos totalmente en que nos han hecho partícipes hacia los ejecutivos, nosotros no somos un grupo agresivo”, señaló Ricardo Vega, integrante de la Unión de Choferes Taxistas Libres de León, en entrevista. También descartaron portar armas consigo.



Explicaron que el percance del sábado pasado, entre un taxi y una unidad de Uber, se dio porque “el vehículo de Uber se le dio el cerrón al compañero, y no alcanzó a frenar y lo alcanzó a golpear”.



“Se han dado informaciones erróneas. En ningún momento estamos en contra o estamos en guerra contra ellos. No es contra los que tienen permiso”, señaló Vega, quien reiteró que la oposición del gremio al que pertenece es hacia los vehículos de servicio ejecutivo que no cuentan con permiso emitido por el Gobierno del Estado.



Junto a su colega Juan Tena, recordaron que en Guanajuato se emitieron ya mil 400 permisos para este tipo de servicio, de los cuales hay 270 en León, pero señalaron que casi tres mil unidades de este tipo de servicio operan sin permiso.



Después de las manifestaciones del jueves pasado, se había señalado que habría operativos contra los irregulares del servicio ejecutivo.



“Supuestamente el Director de Movilidad y Transporte del Estado nos prometió que iban a arreciar los operativos en contra de los ejecutivos piratas, hasta el momento no hemos visto nada”, señaló Vega, quien indicó que sólo hubo cinco vehículos detenidos el sábado pasado, “eso no es arreciar”, reprochó.



Por otra parte, justificaron su presencia en operativos. al indicar que “Movilidad de Transporte del Estado no tiene protección ni de preventiva, ni de Fuerzas Especiales del Estado, los dejan prácticamente solos. Lo único que hacemos es presencia, no vamos a agredirlos”.



Y mencionaron que de no haber aplicación más estricta de operativos contra los “piratas” de servicio ejecutivo, repetirán las manifestaciones en León, sin señalar una fecha.