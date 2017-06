Salen papás en apoyo a maestro agresivo

Padres de familia de alumnos del 6o. B de la primaria Hermanos Aldama, ubicada en la calle Irapuato de la colonia Industrial, manifestaron su apoyo hacia el docente suspendido tras el video que circuló en redes sociales donde fue exhibido supuestamente agrediendo a uno de los estudiantes.

La madre de familia Magdalena Vega dijo que no justifica al maestro ni al niño, sin embargo, consideró que se le está dando demasiada importancia al caso, ya que antes los maestros eran "más duros” y había mejores personas en la sociedad.

“Yo pienso que hay que empezar por la familia del niño, por componer esa situación y ver qué es lo que está pasando y por qué el niño actuó de esa manera. El maestro perdió los estribos, sí, estoy de acuerdo que no estuvo bien lo que hizo; pero yo pienso que se está satanizando al maestro que durante los años que tiene en la escuela nunca había tenido este tipo de comportamiento”, afirmó.

Asimismo dijo que la educación del menor cuenta mucho, así como el respeto hacia los mayores y hacia un maestro, sobre todo: “fue culpa de los dos”, recalcó.

Bajo este tenor, una madre que prefirió el anonimato aseguró que se sabe que el profesor no es agresivo, incluso señaló que no se muestra la grabación completa.

“Yo tengo entendido que ya lo tenía muy desesperado al maestro... Yo la verdad no estoy en contra del maestro, pudo ser que traía una situación de estrés y además tanto trabajo con un grupo numeroso, pienso que no muestran el video completo y que nada más se ve el video donde el maestro está agrediendo al alumno, pero no muestran la parte donde el alumno está retando al maestro”, añadió.

“La situación es una responsabilidad compartida y el maestro merece nuestro respeto”, sostuvo otro de los tutores presentes.

Por su parte, Benita Luna pidió que además de la situación, se estudie el comportamiento del niño involucrado.

“Yo tengo entendido que el niño es demasiado inquieto. Yo sé porque mi niño es su compañero, entonces, mejor analizarlo y saber qué problemas trae desde su casa, porque un niño inquieto es porque hay problemas en su casa”, resaltó.

Ya hablaron con la familia

En este contexto, el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León, Fernando Trujillo Jiménez, sostuvo que ya tuvieron un acercamiento con la familia del menor para ofrecerle apoyo psicológico, jurídico y psicoemocional para el niño.

“Definitivamente éste no le favorece al docente. Es un forcejeo entre una mala actitud del niño pero también indistintamente no es el manejo de una autoridad que teniendo todo el dominio profesional y técnico psicopedágogico, pues tienes que tener la resiliencia para poder dar cualquier tratamiento a cualquier niño”, declaró Trujillo Jiménez.

Asimismo, el delegado aseguró que sí habrá una sanción, aunque prefirió esperar a que finalice el proceso de indagatorias para hablar de ello.

“Prefería que mañana o pasado mañana (jueves o viernes), que tengamos el dictamen, porque aquí también se incorpora la parte sindical”.

En cuanto al historial del docente, quien ya tiene una trayectoria de 30 años en las aulas, nunca había registrado este tipo de incidencias, concluyó el delegado.

Convocan a marcha

Por medio de redes sociales, maestros convocan a marcha en defensa del maestro que presuntamente agredió al niño. La marcha se realizará el sábado 24 de junio, a las seis de la tarde, partiendo desde el Arco de la Calzada.