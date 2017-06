Urgen distribuidor

Las obras que realiza el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) en una de las vías laterales del distribuidor vial Benito Juárez estrangulan la circulación vial en la zona del Campestre, por lo que los vecinos demandan abrir el carril central.



“Ya es urgente que nos abran el puente inferior del distribuidor para poder ir del bulevar Gómez Morín al Clouthier sin tener que dar la vuelta hasta la carretera a Lagos. Es un caos todos los días y a todas horas”, dijo Ramiro Valencia Ramírez, automovilista.



Los vecinos señalaron que la situación se ha tornado más caótica en la zona ahora que SAPAL comenzó la construcción de la bóveda pluvial “Cañada de Sánchez”, que desfogará el agua de lluvia del fraccionamiento Jardines del Campestre.



“Es urgente que abran la vialidad inferior y que pongan agentes de Tránsito porque no está señalizada, ni hay semáforos. Es un verdadero calvario circular por esta zona”, dijo Juan Carlos Navarro, vecino de Balcones del Campestre.



Ricardo López López, director de Tránsito Municipal, informó que no pueden abrir la parte inferior por falta de señalética y para evitar accidentes, además por las maniobras que realiza personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) bajo el puente.



Al respecto el delegado de la SCT en Guanajuato, Roberto Vallejo Rábago, dijo que por ellos no hay problema, que abrir no afecta ya para nada los trabajos y que el Municipio puede abrir cuando quiera para evitar congestionamientos vehiculares.



Apuntó que el cierre de uno de los dos carriles de la lateral, por donde bajan los autos que vienen de la zona de Gran Jardín y de Lagos de Moreno, es jurisdicción municipal.



SAPAL informó que la obra de la bóveda que se construye lleva un avance del 90% y que en cuatro semanas estará terminada.



Mientras tanto han tenido que cerrar uno de los dos carriles de la avenida lateral que viene de Lagos, generando caos vial en la zona; prácticamente es un “cuello de botella” al reducir de dos a uno el carril de circulación.



“Serán cuatro semanas aproximadamente. Durante ese periodo se trabajará en un solo carril para evitar el cierre de la vialidad”, dijeron.



Agustín Serrano, gerente de Supervisión de Obra de SAPAL, añadió que se construye la fase final de la bóveda “Cañada de Sánchez”, la cual constituye la solución pluvial en la zona periférica del distribuidor vial Benito Juárez, particularmente el sector sur-poniente.



Con el objetivo de disminuir molestias con el proceso constructivo a la ciudadanía, se trabajará conservando un carril para la circulación vehicular.



Por último, señaló que instalan más de 80 metros de cajones prefabricados de seis metros de ancho, dos metros de alto y 1.5 metros de alto.



Para la materialización del proyecto se invierten 6.2 millones de pesos.

Prevén concluir proyecto en junio

Autoridades buscan acelerar las obras el distribuidor vial Benito Juárez, en la zona del Campestre, el cual presenta un avance del 97%.



Lo anterior, dijeron, para evitar que se encarezca el proyecto y entregarlo el próximo mes.



Roberto Vallejo Rábado, nuevo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Guanajuato, dijo que realiza una supervisión al distribuidor dos veces por semana para agilizar la terminación de la obra.



“El distribuidor vial sigue siendo una obra en proceso. La SCT está supervisando de manera puntual y personal para que las obras se agilicen y esto se termine lo más rápido posible”, comentó.



Al mediodía de ayer, durante una visita de supervisión, el abogado y ex diputado reconoció que la obra tiene ya un importante atraso, pero se estima que a más tardar estará ya lista en julio.



“Estamos ya en los últimos detallitos, en dos o tres cosas que nos faltan. Esto es una obra en proceso. En las próximas semanas se tendrán buenas noticias para los leoneses”, finalizó.