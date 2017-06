*** MANITA DE PUERCO



¿El Municipio se atreverá a hacer ‘manita de puerco’ a Óscar Flores para que cumpla su palabra de donar las tierras del construido bulevar Las Joyas, que le dio una plusvalía nunca imaginada a su propiedad?



*DONACIÓN AL AIRE



El secretario del Ayuntamiento, Chuy López, lamenta estar a la voluntad de que el particular done lo que quiera porque el gobierno anterior no lo obligó a firmar antes de hacer la obra.



*SALDAR CUENTAS



Cuando Teresita Gallardo, directora de Desarrollo Urbano, tenga en la mesa autorizaciones de Grupo Floper, podría saldar cuentas. Pero... ¿cómo es que aplicaron recurso federal en propiedad privada? ¡Ahh bárbaros!



***REFORMA AL 19



En la exigencia de prisión preventiva de oficio a los detenidos con armas de fuego, Miguel Márquez tiene el respaldo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de todos los colores partidistas; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en sus mensajes públicos urge a aprobar esa reforma, pero los legisladores federales todavía no se deciden a entrarle al tema.



*OÍDOS SORDOS



En la reunión de la Conago del 18 de noviembre de 2016, en Bahías de Huatulco, Miguel Márquez puso sobre la mesa de los gobernadores la propuesta de presentar al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 19. El 23 de enero, la Comisión de Seguridad y Justicia, encabezada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el perredista Miguel Ángel Mancera, le dio el visto bueno. Pero nada pasó.



*INICIATIVA AZUL



El bloque de diputados del PAN en Guanajuato hicieron eco a los reclamos de su Gobernador y presentaron una iniciativa de reforma al 19 en el tema de armas, que no fue sino hasta el 27 de abril pasado que la coordinadora, la diputada leonesa Alejandra Gutiérrez, lo pudo presentar en la tribuna.



*NO HAY PARA CUÁNDO



Hace unos días, el gobernador de Puebla, Antonio Gali, declaró que pedirán al Congreso atienda ese tema ¡ya!, así como la extinción de dominio de los bienes de los huachicoleros, y no hasta septiembre que inicia el periodo de sesiones. Pero en el Legislativo no hay acuerdo para un extraordinario.



*PAQUETE DE PENDIENTES



El riesgo que se tiene es que el Congreso retrase todavía más la discusión, bajo el argumento de entrarle al mismo tiempo a todo lo que tiene que ver con las reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Además de tener pendientes la Ley de Seguridad Interior y la reforma del Mando Mixto Policial. Todo un paquete que involucra a distintas comisiones como Justicia, Seguridad, Puntos Constitucionales, etc.



*SISTEMA PENAL



Un caso que merece atención a fondo es el del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que a un año del plazo legal para que comenzara a operar en todo el País, ha despertado el reclamo de políticos de todo nivel y color, que le achacan abonar a la impunidad y contribuir al incremento de la violencia.



*NO SE CONFUNDAN



La directora general de México Evalúa, Edna Jaime, pone el dedo en la llaga en su columna en El Universal del lunes y advierte que “estamos por caer en el error de medir el éxito de la reforma por su impacto en la seguridad, distorsionando sus objetivos y generándole un mal nombre, la expresión más extrema es la que sostiene que el incremento de la criminalidad tiene su origen en la reforma penal”.



*SIN RETORNO



El llamado es a plantear una ruta crítica para fortalecer el nuevo Sistema Penal, pero no regresar al pasado. En el programa “Despierta con Loret”, Edna Jaime señaló, entre otras cosas, que “el incremento en las liberaciones se debe a que las procuradurías no están sustentando bien”. Es pues un tema complejo, pues involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) en un trabajo permanente, y en serio.



*GUANAJUATO #1, PERO REPROBADO



En el caso de Guanajuato, el reciente estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) sobre “Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México”, pone al estado de Guanajuato en el primer lugar del ranking nacional del avance. El detalle es que de un rango de 0 a mil, la entidad registra 390 puntos, es decir, también reprueba.



*MÁRQUEZ, LAS CULPAS



Lo que no puede hacer el gobernador Miguel Márquez Márquez es claudicar en lo suyo y repartir la culpa entre la reforma legal que no llega, la autoridad federal omisa en el combate a la delincuencia organizada, y mandar a la prensa a preguntar al alcalde Héctor López Santillana sobre la ola de ejecuciones en el municipio.



***DEUDA AL SAT



A una semana de la noticia de que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó tres predios del Municipio de Guanajuato por una deuda acumulada de 60 millones por Impuesto Sobre la Renta, todavía hay muchas dudas que tendrán que ser aclaradas para deslindar las responsabilidades obligadas.



*CONTRA RESPONSABLES



Por eso, el lunes el Observatorio Ciudadano de Guanajuato emitió un posicionamiento en el que pide al Municipio y al Congreso del Estado abrir la información y advierte que “estaremos pendientes de que se finquen las responsabilidades administrativas correspondientes y se inicien los procesos penales”.



*EXPLICACIONES



El Observatorio de Guanajuato pide, entre otras cosas, se informe los nombres de los presidentes municipales que no realizaron el pago al SAT y lo que hicieron los ayuntamientos para exigir el cumplimiento. Y al Congreso del Estado que diga si ordenó auditoría sobre el pago de retenciones de ISR al Municipio de Guanajuato, y si existen otros municipios que presenten esta misma condición.



*TODOS MOROSOS



El alcalde Édgar Castro ha dicho que si bien el crédito fiscal es exigible de los últimos cinco años, la realidad es que son más de 20 años en que alcaldes de todos los partidos no cumplieron con el SAT. A decir del tricolor, desde octubre del 2015 que comenzó la actual administración ya lo pagan al 100%.