Rinden homenaje a Rodri

Dentro de la presentación de la puesta del musical “Quiero estar junto a ti”, alumnos del Instituto Íkalo rindieron un homenaje a su compañerito, Rodrigo Yamín Leal (+) quien falleció en un accidente el año pasado.



Con luces tenues, voces en off, diferentes escenografías y la interpretación de varios temas, los alumnos atraparon al público con la puesta en escena en el Teatro del IMSS.



La obra es una adaptación de “Hoy No Me Puedo Levantar”, en la que los alumnos dieron vida a personajes entre ellos Mario, un joven que quiere conseguir su sueño de hacer música y se va a Madrid, junto con su amigo Colate.



Durante su viaje se encuentran a entrañables personas, se enfrentan a varios problemas y conocen el mundo de las drogas y el SIDA, dándose cuenta de que una decisión puede cambiar sus vidas, por lo que tienen que aprender a valorar a las personas y luchar por lo que más desean.



Con esta representación se busca que los alumnos desarrollen su talento, habilidades y capacidades.



“El interés fundamental es hacer un manejo preventivo de las adicciones y de la conducta del suicidio que como todos sabemos hoy son un riesgo latente en los jóvenes”, mencionó Rosy Pérez, profesora del colegio.



El musical fue dirigido y producido por la maestra y actriz de musicales de Broadway, Mariel Castro.



Mientras los actores agradecían el aplauso, en pantalla se proyectaba una foto Rodri (+) al que todos extrañan.