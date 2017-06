‘Rockean’ y bailan para sus papás

Con un musical de rock los alumnos de primaria del Colegio Miraflores celebraron a sus “héroes” por el Día del Padre.



El programa inició con las palabras de bienvenida de Sor Rocío García García, directora general de la escuela, quien agradeció la presencia de los padres de familia y los felicitó por su día.



Durante el festejo que se realizó en el auditorio de la escuela, los estudiantes bailaron y cantaron canciones de diferentes épocas para mostrar a los papás su amor por ellos.



Los alumnos de segundo grado participaron con el baile “Hoy tengo que decirte papá” del grupo Timbiriche.



Los de tercero mostraron sus mejores pasos de rock con las canciones “All my loving” de los Beatles, “Rock de la cárcel” y “Twist and shout” también de la banda de pop inglesa.



Todos los grupos interpretaron la canción “Nothing is impossible” y posteriormente los chicos de tercero bailaron al ritmo de “Rock around the clock”.



Vestidos de negro, con capas y antifaces los pequeños de segundo bailaron “I was made for loving you” del grupo de rock The Kiss.



Las últimas canciones del festival fueron “Rock footloose” y “It´s my life” de Bon Jovi.



Los alumnos de secundaria tuvieron una participación especial en el festival al expresar a los papás palabras de felicitación y agradecimiento en los idiomas inglés y francés.