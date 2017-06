Critica AMLO a 'árbitro' de elecciones

Tras las elecciones del 4 de junio en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, crítico al Instituto Nacional Electoral (INE) y sus consejeros, a quienes calificó de ser parte de un instrumento al servicio del PRI y un régimen antidemocrático.



En un video publicado en sus redes sociales, el tabasqueño dijo que los comicios dejaron la sensación de insatisfacción, de farsa, "la gente no confía en los organismos electorales, en el caso particular del INE".



"Tienes menos credibilidad que el anterior IFE. Son instrumentos al servicio del régimen antidemocrático, los consejeros del INE viven en una especia de enajenación, se creen autónomos, rectos, jueces, independientes, cuando están al servicio del PRI corrupto, ese es su papel, para eso les pagan", aseveró.



A pesar del árbitro, aclaró, la gente no pierde la fe y adelantó que Morena triunfará en las elecciones presidenciales de 2018.



Sin embargo, resaltó que se debe obtener un amplio margen en el triunfo, "como dicen en el béisbol: por paliza, para que de esta manera no tengan ninguna posibilidad de maniobra".



López Obrador recordó que Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, ganó con un amplio margen pero fue mucha la acción del régimen para comprar votos, rellenar urnas, "todo los que no vieron los del INE".



"Es un problema político, los del INE se hicieron de la vista gorda de la operación de Los Pinos para imponer al primo de Peña Nieto", señaló.