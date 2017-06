Exigen a PGR mejor actuación ante secuestros

En el foro "El Secuestro en México: Diálogos para su combate y prevención" realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) familiares de quejaron de la falta de coordinación entre áreas de Gobierno y expusieron su pesar al tener que hacer trámites ante distintas dependencias para un mismo caso.







Al respecto, la Directora General Adjunta de Desarrollo Organizacional de la PGR indicó que está queja se conoce y ya hay trabajos para solucionarla.







"Quiero adelantar que en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se aprobará el protocolo que ya fue sociabilizado con las procuradurías, con organizaciones también de la sociedad civil de atención a víctimas de delito de secuestros", dijo.







Con ello, abundó, se especificará la ruta a seguir, además de explicar funciones de personal involucrado como peritos, Fiscal, investigador a cargo, negociador y analista.







"Hoy por hoy trabajamos desde la Federación con la Comisión Nacional de Seguridad precisamente para homologar, que no sea uno el que investigue, que no sea otro, que no sean diferentes grupos", apuntó.







"Estamos trabajando para homologar lo que está en la norma, las recomendaciones que nos dice la academia, pero también las miles de variantes de cómo se comete este delito", refirió.







Torres señaló que existe desconfianza en las autoridades como la Procuraduría, pero pidió confianza en sus investigaciones.







Indicó que el analista y el negociador no están estipulados en la legislación, por lo que se trabaja también en darles certeza jurídica.