Gobierno mexicano sí adquirió Pegasus

The New York Times informó que el Gobierno de México pagó 15 millones de dólares por este sistema de intercepción desarrollado por la empresa israelí NSO Group, aunque no precisó la institución responsable de adquirirlo.



Sin embargo, autoridades de la Administración federal informaron el año pasado a REFORMA que la PGR de Murillo fue la que contrató el software en dos compras, en 2014 y 2015, a la empresa mexicana Balam Soluciones de Seguridad.



Indicaron que la segunda entrega se hizo poco después de que Arely Gómez asumiera el cargo, aunque el contrato ya estaba finiquitado desde antes de la salida de Murillo.



Especialistas y consultores en la materia apuntaron que NSO Group tiene un sólo distribuidor autorizado en México: son dos empresarios socios que tienen compañías registradas en Panamá y proveen refacciones para las aeronaves de la Marina.



Una de las cabezas de esta compañía, apuntaron, vive en México al menos desde los años 90 y proveyó de equipos de espionaje al Gobierno de José Murat en Oaxaca en la década pasada.



Los informantes refieren que el software Pegasus no llegó a la PGR por medio de los israelíes, quienes más bien habrían tenido de intermediaria a Balam Soluciones de Seguridad, de la cual son socios Asaf Israel Zanzuri y Rodrigo Ruiz Treviño de Teresa.



Con la revelación de los Papeles de Panamá, en mayo de 2016, se dio a conocer un e-mail de un empleado de Balam, fechado el 28 de noviembre de 2014, que parece confirmar una de las adquisiciones.



"Acabamos de vender a la PGR (el contrato ya está firmado y ya transfirieron el dinero) el sistema NSO", dice el correo electrónico citado por la revista Proceso.