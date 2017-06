¿Hubo multa para Moreno Valle?

La Sala Especializada del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó promoción personalizada del ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, pero terminó por exculparlo.

Con el voto mayoritario de los magistrados se fincó una multa de alrededor de 113 mil pesos a Upscale Media Group, S.A. de C.V., empresa que ordenó a finales de 2016 una inserción en la revista TV Notas.

El proyecto votado declaró existente la infracción acreditada a la compañía por la promoción personalizada del otrora Gobernador de Puebla a través de una inserción, en los números 1038 y 1039 de la revista, cuyo contenido se equipara a la propaganda gubernamental.

La Sala Especializada acreditó que la inserción de contenido que exaltó los logros de infraestructura en Puebla se trató de una infracción a la normatividad electoral.

En dicha publicidad, no sólo se destacó la inauguración del segundo piso de la Autopista México-Puebla, sino que también se comparó la obra con el Estadio Azteca y la Torre Eiffel.

A juicio de los magistrados se cumplió con el elemento personal y el objetivo, puesto que además de identificar el nombre del servidor público con el cargo de Gobernador, se le adjudicó una característica positiva que exalta su función como funcionario.

"Es existente la infracción atribuida a Upscale Media Group por la promoción personalizada del ex Gobernador de Puebla, por lo que se le impuso una sanción equivalente a 113 mil 235 pesos", se consignó en la resolución.

No obstante, los magistrados dictaminaron no sancionar al ex Gobernador panista por los supuestos ilícitos de actos anticipados de campaña, adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, y uso ilegal de recursos públicos para posicionar su imagen, debido a que no acreditaron su responsabilidad en esos agravios.

Señalaron que la responsabilidad y el uso de recursos para la contratación de la publicación recayó únicamente en Upscale Media, por lo que exoneró al ex Mandatario panista, al PAN, a la editorial Notmusa (propietaria de TV Notas) y a la agencia publicitaria Bullying Media.

Aunque votó a favor del proyecto, la magistrada Gabriela Villafuerte consideró que también debieron ser sancionados Notmusa y Bullying Media

En tanto, en otro de los casos que resolvió el Tribunal, los magistrados acreditaron que Upscale Media promocionó ilegalmente a Moreno Valle al difundir en televisión restringida un spot en el que se promociona una entrevista al panista alojada en el portal de internet saluduniversal.com.

Al respecto, la Sala Especializada tampoco acreditó uso de recursos públicos ni una infracción por parte del ex Gobernador, sino que consideró a Uspcale Media como la única responsable del agravio.

"Se propone calificar dicha infracción como grave ordinaria y, en consecuencia, imponer a la persona moral responsable la sanción consistente en una multa de dos mil 500 unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 188 mil 725 pesos", indicó el Tribunal.

De acuerdo con el sitio web de Uspcale Media, Benjamín Paz Moreno es su director de proyectos.

En su cuenta de Twitter, Paz Moreno comparte entrevistas con Javier Lozano, tuits de Moreno Valle e imágenes del actual Gobernador poblano, Tony Gali.