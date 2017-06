Lo inculpan en crimen de la México-Puebla; exige disculpa pública

Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, dijo que en esa corporación no están "aferrados a imponer verdades" y que trabajan para confirmar la participación de Orlando "N" en el crimen y violación de dos mujeres en la Autopista México-Puebla, quien exigió una disculpa pública por el daño moral que le fue causado tras ser detenido por el caso.



Castilla aclaró que Orlando fue "detenido por el delito de portación de armas, y no por la vinculación de la muerte del bebé y la violación de la mujer".



El inculpado aún enfrenta un proceso judicial, bajo la carpeta de investigación 389/2017 por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de metanfetaminas, los cuales dijo, fueron "sembrados" por la Policía Federal durante la detención.



Ayer martes, Orlando dio una conferencia de prensa organizada por la Red de Defensa de Derechos Humanos de Puebla, tras ser liberado.



Es oriundo de la comunidad de Moyotzingo, y exigió disculpas para limpiar su nombre, al argumentar que, sin mayor sustento, fue detenido el 16 de mayo pasado por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes, aseguró, amenazaron con matarlo e incluso, "me dispararon cerca de la oreja y me golpearon; también ellos fueron los que me pusieron 'El Chivo'".



Narró que en el Penal de San Miguel, ubicado en el sur poniente de la capital poblana, fue víctima de maltrato y violación a sus derechos humanos lo cual deterioró su salud, debido a que padece cirrosis hepática.



"Yo estaba enfermo, cuando me daban ganas de ir al baño no me dejaban, el doctor me recomendó que pasara yo al baño porque ese es parte de mi tratamiento, que no me aguantará. Yo les platicaba a los custodios, pero me decían ‘espérate a que venga mi compañero’, pasaban hasta dos horas, yo me aguantaba y hasta me dolía el estómago", dijo Orlando, quien recientemente cumplió 36 años.



En MVS, el comisionado de la PF dijo que en esa institución "somos muy respetuosos de la indagatoria, seguimos trabajando para confirmar la participación de este persona. No estamos aferrados a imponer verdades. Nosotros no hicimos la imputación sobre los hechos de la carretera, sabemos que tenemos que perfeccionar esta investigación, eso no significa que no se le impute por los hechos (de Puebla) que no se han hecho formalmente".