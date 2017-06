Piden a EPN hablar sobre espionaje

Legisladores de Oposición arremetieron este miércoles contra el Presidente Enrique Peña Nieto por el presunto caso de espionaje en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, diputados y senadores condenaron el silencio del titular del Ejecutivo tras las revelaciones publicadas por The New York Times, sobre el uso del software denominado Pegasus, adquirido por instituciones del Gobierno mexicano y usado para intervenir las comunicaciones de ciudadanos.

"El Presidente se indignó del espionaje que se estaba haciendo desde los Estados Unidos hacia diversos Mandatarios y, en esa misma época, en nuestro país se espiaban periodistas, activistas de derechos humanos y sociedad civil", condenó la vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo.

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Dolores Padierna, advirtió que el caso refleja un método sistemático de la Administración de Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema.

El vicecoordinador de ese grupo, Miguel Barbosa, exigió que el Gobierno no minimice el tema y que el Jefe del Ejecutivo asuma su responsabilidad.

"Queremos escuchar la voz de Enrique Peña Nieto para que ponga su posición, la de su Gobierno, frente a estos hechos. ¿Por qué no? ¿Es intocable? Tiene que salir el Presidente Peña a dar una posición sobre este tipo de asuntos", dijo.

"¿Quién va a caer? Porque en otras naciones, esto solo implicaría, este solo hecho, que alguien debiese caer, yo diría que debe de caer el Presidente de la República, Peña Nieto, él es el responsable", cuestionó el senador Benjamín Robles, de la bancada PT-Morena.

Federico Döring, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, condenó la actitud omisa del Gobierno federal frente al escándalo e incluso lo retó a demostrar que no es el responsable del espionaje denunciado.

"Si en serio no es el PRI ni el Gobierno, entonces es por ineptitud y por omisión que no ha encontrado a quienes lo están haciendo. Encuentren a los que lo hicieron o los señalarán a ustedes. Su incapacidad y su silencio los condenan", expresó.

Sin votar nada en concreto, los legisladores de Oposición demandaron la comparecencia de los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, además del titular de la PGR.

Con matices sobre el formato, pidieron que rindan cuentas ante la Comisión Permanente del Congreso o ante la bicameral de Seguridad Nacional.

En el debate, los legisladores hablaron de los costos políticos y hasta económicos del espionaje gubernamental.

La panista Gómez del Campo sostuvo que cada uno de los intentos de infección para vulnerar la privacidad de los ciudadanos le ha costado al erario 77 mil dólares.

"Si pensamos en los 88 intentos de infección, estaríamos hablando de 125 millones 356 mil pesos. Es increíble que estemos hablando de estas cifras y no haya una respuesta contundente del Gobierno federal, no hay culpables hasta el momento”, reprochó.

El diputado de Morena, Vidal Llerenas, reveló que la partida 33701 de Seguridad Nacional ha pasado, cada año, de cero a 9 mil 500 millones de pesos, sin que pasen por la autorización de la Cámara de Diputados.

"Es dinero que no aprobamos, que no fiscalizamos, no conocemos en qué se usa, nadie evalúa sus resultados", aseveró.

"No hay pruebas"

En respuesta a las críticas, legisladores de PRI y PVEM se limitaron a asegurar que no existen pruebas de que el Gobierno federal sea el responsable del espionaje.

"De creencias está lleno el mundo, creemos muchísimas cosas, pero lo que necesitamos son pruebas contundentes de que este espionaje obedece a qué instancia, a qué grupo, a qué interés y qué es lo que busca en el País", afirmó la senadora del PRI, Graciela Ortíz.

Desde la tribuna, minimizaron los hechos tras recordar que muchos integrantes de la clase política han sido espiados.

"A todos nos han espiado", argumentó el diputado Emilio Salazar, del Partido Verde.

"Espionaje de llamadas de políticos con privados y entre políticos se han dado en muchos momentos y no hemos tenido la seriedad de pedir que se investiguen”, sostuvo su correligionaria, la diputada Lía Limón.

En la réplica, recordaron el caso de la ex candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien fue víctima de escuchas en el 2012.

Según los priístas, la aspirante culpó a Los Pinos de intervenir sus comunicaciones.&

"¿Ya se nos olvidó que la panista acusaba a Alejandra Sota (vocera presidencial de Felipe Calderón)? ¿Ya se nos olvidó Genaro García Luna?”, cuestionó el diputado del PRI, Hugo Cabrera.

Los priístas atribuyeron las acusaciones en contra del Gobierno a la cercanía de la elección presidencial de 2018.